“Auto de Floripes” do Príncipe exibido na Praça da Independência em São Tomé

O teatro de rua da ilha do Príncipe foi exibido por adolescentes e crianças. O Auto de Floripes dos pequeninos foi criado pelo governo do Príncipe para preservar a maior manifestação cultural da ilha.

O batuque e o som da corneta do exército do Almirante Balão, Rei dos Mouros, ecoaram pela primeira vez na praça da independência na cidade de São Tomé.

Seguiu-se a marcha do exército cristão do Imperador Carlos Magno. Os pequeninos da ilha do Príncipe são os personagens do maior teatro de rua da região autónoma.

Natália Umbelina, ex-ministra dos negócios estrangeiros e antiga secretária do governo da região autónoma assistiu a exibição e destacou a actuação dos pequeninos do Príncipe como um exemplo a ser seguido pelos grupos culturais da ilha de São Tomé. «Tanto a tragédia dop Marquês de Mântua- o Tchiloli, ou o danço Congo, etc», referiu Natália Umbelina.

Floripes, a filha do Almirante Balão, desfilou na praça da independência, e protagonizou um dos momentos mais importantes do teatro que retracta a história do império carolíngio. Chamou pelo seu irmão Ferrabrás.

Guerreiro valente, Ferrabrás filho do imperador dos Mouros, Rei de Alexandria promete à irmã que vai vencer o exército cristão do Imperador Carlos Magno. No entanto, perdeu na peleja com Oliveiros vassalo do imperador Carlos Magno.

Auto de Floripes, termina após a conversão dos dois filhos do Rei dos Mouros ao cristianismo. Ferrabrás primeiro, e depois a Floripes que se apaixona por Gui de Borgonha, outro vassalo do imperador Carlos Magno.

Os pequeninos da ilha do Príncipe exibiram em São Tomé, a vitória do império cristão sobre o império dos mouros.

A iniciativa da Direcção Geral da Cultura enquadrou-se no mês de Abril, definido pelo governo como sendo o mês da cultura.

Abel Veiga