China partilhou com STP um dos seus patrimónios da humanidade – O Festival do Barco do Dragão

2024 foi declarado pela embaixada da China em São Tomé e Príncipe como sendo o ano da cultura chinesa.

Várias actividades culturais foram realizadas, e muito mais estão por vir, garantia da embaixadora Xu Yingzhen.

Na última semana os estudantes da Universidade de São Tomé, descobriram e partilharam mais um legado milenar da cultura chinesa, o Festival do Barco do Dragão.

Considerado como um dos festivais tradicionais mais importantes da China, o Festival do Barco do Dragão é património imaterial da humanidade, pela UNESCO.

Foto : Alunos da Universidade de São Tomé com vestidos de trajes tradicionais da China

Para além de múltiplas manifestações culturais o festival do Barco do Dragão tem marca gastronómica. Os chineses e os povos que partilham o legado cultural milenar comem bolinhos de arroz. Uma manifestação cultural que incentiva também o lazer e o desporto, mais concretamente a canoagem, pois é realizada a corrida de Barcos de Dragão a remo.

«Através deste festival comemorado ao longo de milhares de anos, os chineses alimentam o amor pela família e pelo país», explicou a embaixadora da China.

Foto : Embaixadora da China Xu Yingzhen.

Nas instalações da embaixada da China os alunos da Universidade de São Tomé absorvem ensinamentos da cultura chinesa. Uma cultura considerada inclusiva e diversificada que o Presidente da China Xi Jinping, definiu como promotora da comunicação, da aprendizagem e que estimula o progresso.

«O presidente Xi Jinping disse que a diversidade da civilização promove a comunicação entre si, e a comunicação promove a aprendizagem mútua, e a aprendizagem mútua promove o progresso das civilizações», referiu Xu Yingzhen.

Factores que incentivarem o líder chinês a lançar a iniciativa de civilização global. Uma iniciativa em que a China convida o mundo para aprofundar o intercâmbio e o diálogo entre as civilizações e assim promover o progresso das civilizações.

Música tradicional chinesa animou o Festival do Barco do Dragão. Os alunos da Universidade de São Tomé participaram em vários jogos e concursos. O Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares Lúcio Lima também celebrou o festival e participou nos jogos da cultura chinesa.

«Sinto-me bem, sinto-me em casa», declarou o ministro que antes de ocupar o cargo governativo era responsável do Instituto Confúcio de São Tomé e príncipe.

Na foto – Lúcio Lima Ministro da Presidência do Conselho de Ministros

«Do ponto de vista espiritual o festival representa a perseverança, a coragem dos remadores, assim como a coesão familiar e comunitária», desabafou o ministro da Presidência do Conselho de Ministros.

Comunicador fluente em língua chinesa, Lúcio Lima disse aos alunos da Universidade de São Tomé, que a disseminação da cultura chinesa em São Tomé e Príncipe ganhou um aliado de peso. Trata-se da criação do Instituto Confúcio na Universidade Pública.

«Quem domina hoje o mandarim está a investir no futuro», garantiu o ministro.

A ascensão da China no contexto mundial como potência tecnológica, científica e económica, segundo o ministro da presidência do conselho de ministros transformou o mandarim, numa garantia de futuro para a juventude.

Aos jovens santomenses que estão a absorver a cultura da China, Lucio Lima apelou que sejam interventivos, que tenham um posicionamento crítico da sociedade para assim influenciar o governo a melhorar as suas acções.

«Este governo não tem medo de gente inteligente…De cidadãos capazes de exigir», concluiu o ministro da presidência do conselho de ministros.

Euridice Aguiar reitora da Universidade de São Tomé e Príncipe também participou no festival do Barco do Dragão.

Abel Veiga