Roça Agostinho Neto volta a ter Puíta

Puíta é uma dança tradicional de São Tomé e Príncipe, originária de Angola. Foi trazida pelos escravos angolanos e animava as noites nas senzalas das roças.

O terreiro da antiga grande roça de São Tomé e Príncipe, Rio do Ouro, que desde a década de 80 foi baptiza com o nome do Primeiro Presidente de Angola, Agostinho Neto, falecido em 1979, era um dos palcos da Puíta.

A embaixada de Angola em São Tomé e Príncipe tem um programa para revigorar os valores culturais santomenses de origem angolana. É com este propósito que a comunidade de Agostinho Neto recebeu novos equipamentos para reconstruir o grupo de puíta.

Jorgina Baessa, uma das habitantes de Agostinho Neto disse ao Téla Nón que a Puíta da Roça desapareceu há muitos anos. No entanto, com o apoio da embaixada de Angola, os jovens da comunidade vão ser treinados pelos mais velhos, para o som da Puíta voltar a aquecer o terreiro de Agostinho Neto.

«Vamos proteger os equipamentos e vamos organizar uma equipa de jovens para recuperar a nossa puíta», afirmou.

Um exemplo de exibição da Puíta :

A mussumba, o chocalho e outros tambores produzem o batuque da Puíta, numa melodia que no passado atingia o ponto alto com os cânticos de homens e mulheres em crioulos angolanos, o Umbundo e o Kimbundu.

Domingos Juiz, conselheiro da embaixada de Angola em São Tomé e Príncipe, disse que é pretensão da comunidade angolana no arquipélago que seja feita uma revisão dos valores linguísticos tradicionais no seio da comunidade em São Tomé. Uma revisão que pretende recuperar e disseminar os crioulos angolanos no seio da juventude santomense descendente de angolanos.

Segundo o conselheiro da embaixada de Angola, os trabalhos estão em curso para o resgate da identidade angolana em São Tomé e Príncipe. O primeiro passo foi a identificação de todos os membros da comunidade nas duas ilhas que compõem o arquipélago santomense.

Abel Veiga