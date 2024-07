X Bienal promove cooperação entre mulheres artistas de África

Catarina Neto é jovem artista santomense, por sinal a única mulher santomense que nos últimos tempos se empenha nas artes plásticas. Participou numa residência artística em Libreville – Gabão.

Um polo de interacção dos artistas da África Central, que alimentou a parceria entre a Associação Roça Mundo criadora das bienais de arte e cultura de São Tomé, e a Aliança Francesa.

Catarina Neto e outros 2 colegas santomenses, regressaram ao país na companhia de outros artistas africanos que vieram participar na X Bienal.

«É Muito importante porque aprendemos coisas de fora e daqui. Há uma troca de conhecimentos e de valores e com isso podemos construir novas técnicas de pintura», declarou Catarina Neto.

A artista santomense participou na exposição colectiva aberta ao público no quadro da X Bienal Internacional de Arte e Cultura, no espaço CACAU na cidade de São Tomé. «Este quadro retrata o Djambi, que é uma tradição santomense. No país fala-se muito do Tchiloli e então tentei fazer algo diferente», explicou Catarina Neto.

O Djambi, é uma tradição santomense de raiz africana. Uma manifestação marcada pela magia negra. Espíritos são evocados no terreiro do Djambi.

Catarina Neto entrou no mundo das artes plásticas no ano 2019, através do Atelier M, iniciativa do artista Kwame Sousa. Partilhou os valores culturais de São Tomé e Príncipe com os colegas da África Central, e descobriu que as mulheres africanas são muito activas nas artes plásticas.

É o caso da togolesa Adjoyi Ayawa, que esteve na residência artística em Libreville Gabão, e veio na mesma caravana para participar na X Bienal de Arte e Cultura de São Tomé.

FOTO : Artista Adjoyi Ayawa

Fontes e Recursos é o tema do quadro da artista do Togo. Um tema que segundo Adjoyi Ayawa faz a analogia entre o ser humano e Deus.

«Faço alusão ao ser humano e Deus, os problemas que o ser humano tem na vida e como é que busca soluções para esses problemas. Pesquisei e cheguei a conclusão de que o problema está no interior do ser humano», afirmou a artista togolesa.

O quadro sugere também a solução para os problemas da vida. «Antes de encontrares a solução deves fazer uma introspecção para encontrar a solução para os teus problemas. É isso que pretendo transmitir através das minhas obras», frisou.

O público marcou presença e os artistas africanos encheram o espaço CACAU de pinturas que reflectem o cruzamento de culturas.

«Agradeço a Roça Mundo e a Aliança francesa por estar aqui a representar o meu país como mulher artista. É uma ligação que está a ser tecida entre as mulheres artistas do Togo e de São Tomé e Príncipe», concluiu Adjoyi Ayawa.

Obras de artistas cabo-verdianos e de outros países foram expostas no espaço CACAU em São Tomé.

Abel Veiga