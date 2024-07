Música portuguesa vai encerrar a X Bienal no dia 25 de julho

A compositora portuguesa Dullmea vai estar presente no dia 25 de julho em São Tomé e Príncipe, para um concerto no Espaço Cacau, na X Bienal de Arte e Cultura deste país africano.

A artista vai apresentar uma seleção de repertório entre os álbuns “Hemisphaeria” e “Ephemeroptera”. Dullmea convida-nos a mergulhar neste seu universo único em que voz e electrónica se fundem num instrumento uno para nos fazer descobrir novas e desafiantes paisagens sonoras. Excluindo completamente o uso de música pré-gravada, a artista interpreta uma seleção de peças do seu repertório com momentos que ora trazem luz à singularidade da voz solo, ora se transformam por artes mágicas em colossais catedrais sónicas.

Dullmea formou-se em música na Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo. Em 2016, lançou o álbum de estreia Keter, calorosamente recebido pela crítica. Desde então, tem desenvolvido o seu universo através de um dispositivo electrónico personalizado que usa como extensão da voz, incorporando todos estes elementos como um único instrumento, improvisando sem recorrer a música pré-gravada. Lançou Hemisphaeria, [dʊl’mjə]̯, Orduak, Lloc Comú e Ñe’ẽsẽ trabalhos editados, apresentados e promovidos com o apoio Fundação GDA, DGArtes – Direção-Geral das Artes, Arte Institute, Antena2, República Portuguesa – Ministério da Cultura. Entre outros, Dullmea apresentou-se ao vivo em Nijmegen, Eindhoven (NL); Viena (AT), Turim (IT), Lisbon, Porto (PT), Vigo, Barcelona – LEM Festival (ES); São Paulo – MAC (BR); Berlin (DE); Copenhagen (DK); Milton Keynes – exposição “Obedience and Defiance” de Paula Rego (UK)

Não dizemos: água e pedras. Dizemos: rio. Sabemos que é um ecossistema interdependente e simbiótico, cujos elementos se aprendem e adaptam entre si continuamente, desde sempre. Tocamos a lisura de um seixo e sabemos que esse alisar levou tempo. Da mesma forma, não dizemos: voz e electrónica. Dizemos: Dullmea. Não apenas a voz, mas tudo o que habita a respiração, inundam o labirinto electrónico e geram um organismo uno, indivisível – é o rio. Depois chegam os cardumes de direções imprevisíveis, melodias de prata que serpenteiam hipnotizantes; nas margens, propagam-se lentas e densas as texturas minimalistas; de repente, um golpe na membrana anfíbia do microfone, rompendo a horizontalidade sónica; mais à frente, um pulsar assertivo de nascente.

Dullmea tomou o tempo para gerar um ecossistema onde os elementos interagem e os limites entre voz e electrónica se esfumam, como que embebidos de uma natureza ilusionista.

Apoio:

República Portuguesa – Cultura I DGARTES – Direção-Geral das Artes

Arte Institute – Portuguese Contemporary