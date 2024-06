X Bienal de arte e cultura tem o desígnio de redescobrir “NÓS” e transformar Roça em micro-cidade 

A transformação da Roça Água Izé numa pequena cidade rural, é o principal desafio lançado na abertura do maior evento cultural de São Tomé e Príncipe, a X Bienal de Arte e Cultura.

Uma cidade inteligente, inclusiva e que promove o turismo cultural. Água Izé tem história. Recebeu no século XVIII as primeiras sementes de cacau que foram lançadas na ilha de São Tomé. Construiu um património cultural diversificado com gentes que vieram de África e da Europa para cuidar do cacau, e tem um património arquitectónico singular. Foi propriedade do Barão de Água Izé.

«Abrimos a X Bienal aqui, primeiro porque o Barão pediu. Na mensagem que nos enviou diz que já é hora de olharmos para os nossos patrimónios material de outra forma, e revertermos esse património para nós próprios», explicou João Carlos Silva, Presidente da Associação Roça Mundo.

O sonho de Águia Izé ser uma micro-cidade rural inspira a X Bienal. A Associação Roça Mundo trabalha em parceria com uma congénere de Cabo Verde para levar o sonho à realidade.

Foi no secador de cacau de Água Izé que o Presidente da República Carlos Vila Nova declarou aberta a X Bienal Internacional de Arte e Cultura. Um espaço que no passado foi local de trabalho de santomenses, angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos e também de portugueses. Gentes de várias origens que geraram “NÓS”, o lema da X Bienal.

João Carlos Silva define-se como o curandeiro da Bienal. «Um curandeiro é um indivíduo que está sempre fora da caixa, enquanto um curador normal é correcto é assertivo. Eu estou sempre a viajar em contra mão. Então o que acontece é que o curandeiro está a curar um novo espaço, um novo território a pensar no futuro», afirmou.

Largas dezenas de pessoas vindas da cidade de São Tomé juntaram-se à população de Água Izé, no dia 25 de junho, para abrir a Bienal da redescoberta de NÓS. Um dia feliz para o arquitecto do maior evento cultural do país.

«Eu faço esta noite (25 de junho) 68 anos. E os meus amigos dizem ..oh João deixa dessa coisas porque já estas na idade para ter juízo. Agora eu não quero ter juízo, eu só não quero é ter muito prejuízo», revelou.

FOTO : Presidente da República Carlos Vila Nova

O Presidente da República Carlos Vila Nova considerou que o evento inaugurado em 1995 deve ser perenizado.

«Não pode ser apenas iniciativa de criadores de ideias, mas de todos nós. Acho que é altura de todos nos envolvermos para perenizar a bienal», pontuou o Chefe de Estado.

A próxima Bienal deve acontecer em 2026. João Carlos Silva considera que o Estado santomense através do Orçamento Geral do Estado pode garantir ajuda financeira mesmo que pouca para assegurar a perenidade proposta pelo Presidente da República.

O Chefe de Estado Vila Nova, justificou a necessidade de o evento ser contínuo por causa também do desígnio lançado pela X Bienal.

«Sobretudo pela perspectiva que esta bienal abre de transformar esta roça numa micro-cidade rural», frisou.

A diversidade cultural santomense, saudou a abertura da X Bienal Internacional de Arte e Cultura. Puíta e dançarinas de tchabeta de Água Izé estiveram, estiveram na porta de entrada do secador de cacau. O Tchiloli também se exibiu para o público.

No interior do secador, uma miniatura da sanzala das roças, onde viveram os escravos africanos, e mais tarde os contratados de Angola, Moçambique e de Cabo Verde foi visitada pelo Presidente da República e pelo público.

Quadros que falam de nós, também pintaram o secador de cacau de Água Izé.

Abel Veiga