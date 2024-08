Mês da Cultura do Príncipe: Autoridades prometem mostrar o património cultural da ilha

Várias manifestações culturais animaram e coloriram a praça Marcelo da Veiga assinalando o arranque do mês da cultura na região autónoma do Príncipe, Ilha reserva mundial da biosfera.

«O governo regional deliberou que agosto fosse o mês da cultura para podermos promover a nossa cultura, a nossa identidade» – disse Carlos Pinheiro, Secretário Regional para a Economia, Turismo e Cultura.

A exibição de Auto de Floripes ou o São Lourenço como é mais popular na ilha, representa a principal bandeira do cartaz de agosto: mês da cultura na região. Este ano, as autoridades prometem uma agenda carregada de atividades culturais, recreativas e gastronómicas.

«Vamos ter aqui ao longo do mês uma agenda no centro e nas comunidades. Pretendemos que ninguém fique de fora» – prometeu Filipe Nascimento, Presidente do Governo Regional.

Resgate das nossas raízes culturais é o lema para esta décima sétima edição do mês da cultura do Príncipe.

Serão trinta dias em que a ilha promete oferecer aos visitantes o que de melhor tem do seu património cultural.

O desfile de grupos culturais pelas principais artérias da cidade, com destaque para o grupo juvenil de São Lourenço marcou a abertura de agosto, mês da cultura da Ilha dos papagaios.

José Bouças