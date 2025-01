Preparativos para a Gala do Festival da Primavera numa imersão com um artista da ópera de Taiyuan

(Autor: Karim Badolo)

A Ópera de Pequim está em pleno ensaio para o Baile da Festa da Primavera na cidade de Taiyuan, capital da província de Shanxi, no norte da China. Na ocasião, um artista da ópera de Taiyuan, Liu Jinwei, nos mostrou uma parte cultural de sua cidade.

Foi perto da emblemática Ponte Yingze na Avenida Yingze que o nosso guia se encontrou connosco, a minha colega Xu Zhike Coco e eu. Numa manhã fria e envoltos em nossos casacos, o ambiente é ainda amigável. Liu Jinwei, gentil e afável, propõe que atravessemos a ponte de bicicleta. Antes de nos contar uma breve história da ponte Yingze, ele fala sobre sua paixão pela ópera. Aos 11 anos, entrou numa escola de arte para ser treinado em canções de ópera. Após oito anos de formação, Liu Jinwei saiu com habilidades de ator de ópera. Aos 28 anos, divide a sua vida entre a ópera e a pesca, que adora.

A ponte Yingze, de acordo com as confidências do Sr. Liu, foi a primeira ponte construída sobre o rio Fen após a fundação da República Popular da China. É conhecida como a “primeira ponte do norte da China”. A sua construção começou em 1 de janeiro de 1953 e foi aberta à circulação um ano mais tarde, em 1 de janeiro de 1954. Demolido em 1 de novembro de 1996, a ponte Yingze foi reconstruída e aberta à circulação no dia 1 de outubro de 1997.

Em 21 de maio de 2024, começou o projeto de reforço da ponte Yingze. Em setembro do mesmo ano, a construção do reforço da ponte Yingze foi concluída. É uma infraestrutura impressionante que fascina pela sua dimensão e beleza excepcional. Os majestosos candeeiros de rua em ambos os lados da ponte realçam o seu lado artístico. Verdadeiro cartão-postal de Taiyuan, a ponte Yingze tem em seus lados espaços para caminhadas ou ciclismo.

Construído sobre a história da ponte e transis de frio, é em um restaurante da cidade de Taiyuan que Liu Jinwei nos convida para descobrir noodles especiais. Neste restaurante, situado num local cultural e comercial da cidade, a afluência é notável. No primeiro andar e no segundo, todas as mesas estão ocupadas. O pessoal está muito ocupado a satisfazer os clientes. Dois homens em mantos brancos cortam com destreza grandes tiras de massa que caem em grandes caldeirões cheios de água fervente. Assistimos ao vivo à preparação dos noodles, que são muito apreciados neste período de inverno. Os pratos de macarrão estão disponíveis em várias variedades de molho. O gerente do restaurante, Jia Jianmin, nos recebe com muita atenção. Ele nos prepara o espaço e nos oferece uma degustação de sua especialidade. Depois dessa etapa, ele nos inicia no corte dos macarrões. No teste, percebemos que é um trabalho que requer habilidade e esforço físico.

Após esta rápida iniciação ao corte de macarrão, vamos a outro restaurante para experimentar a confecção das bolinhas de arroz glutinoso. Deve ser mencionado que esta especialidade culinária faz parte do patrimônio cultural imaterial da província de Shanxi. O dono do lugar, Fu Jianqiang, não hesita em convidar-nos para experimentar a confecção de bolinhos de arroz glutinoso. Vestindo-se como um líder, nós nos preparamos alegremente para o exercício. É divertido e instrutivo. Nossa visita termina neste restaurante animado com uma degustação dos pratos recomendados sob a benevolente atenção do Sr. Fu.

É no Teatro Xiaojingyu que nosso artista e guia do dia, Liu Jinwei, nos leva para a última etapa de nossa imersão cultural em Taiyuan. Construído durante a dinastia Ming, o local recebe espetáculos de ópera em uma decoração antiga. Depois de uma breve apresentação da sala, Lin Jinwei nos convida ao palco para aprender um número de ópera que consiste em andar a cavalo. Munidos de uma barba falsa de sexagenário, oferecemo-nos para jogar em um ambiente descontraído. Apesar de algumas notas erradas, conseguimos executar o número, para a satisfação do nosso mestre. Para coroar em beleza neste dia de descoberta, ele nos ensina uma sequência de um canto de ópera. Nós o executamos em uma hilaridade geral. Concluímos a viagem cultural para Taiyuan visitando um museu que fica ao lado do teatro Xiaojingyu. O local traça a história da ópera na província através de suas figuras emblemáticas, figurinos, máscaras e acessórios de decoração. Depois de descobrir a rica história cultural de Taiyuan, dizemos adeus ao nosso artista, Liu Jinwei.

