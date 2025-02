«Escala pentatónica da música tradicional chinesa»

Gong (Do), Shang (Re), Jue (Mi), Zhi (Sol) e Yu (La) são as cinco notas que formam a base da música tradicional chinesa. Estão profundamente ligadas à filosofia dos cinco elementos, cinco cores e cinco direções chinesas, cada uma evocando sensações auditivas únicas.

Neste show, mais de uma dúzia de músicos famosos de toda a China tocam instrumentos tradicionais como o sheng, flauta, guqin, guzheng, erhu, pipa, sonata, carrilhão e tambor. Eles dão vida aos sons e emoções vivas do mundo antigo. Embarque numa viagem acústica onde as melodias ancestrais dialogam com o mundo moderno.

PARCERIA – Téla Nón / CMG