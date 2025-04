Abertura do mês da cultura revelou a extinção da alma santomense

Cultura é designada como sendo a alma de um povo. Abril é o mês da cultura em São Tomé e Príncipe. Alunos do décimo primeiro ano do Liceu Nacional, onde decorreu o ato central, confirmaram que perderam sua alma.

Carlos Umbelina do 11º ano em conversa com o Téla Nón disse que não sabe nada sobre a cultura santomense. Perguntado sobre o Socopé respondeu que não conhecia, «nunca vi uma exibição do Socopé».

Fátima Rodrigues, aluna do 11º ano no Liceu Nacional, também confirmou que nunca viu uma exibição do Socopé. A aluna reconheceu que «os jovens actualmente estão focados na Internet, e não se interessam pela cultura do país».

Sem alma genuína, a juventude santomense parece absorver valores de outras almas, que não o reconhecem como parte do seu povo. Leve-leve e com o passar do tempo, a juventude vai perceber que se transformou num apátrida. Será tarde, pois já não saberá de onde veio, nem para onde vai.

Na tentativa de desviar o país do destino sem alma, os sucessivos governos instituíram abril como sendo o mês da cultura. Um período de reflexão para despertar a consciência nacional, sobre a sua identidade e pertença.

Mas, o sector da cultura continua a ser o parente mais pobre do Estado. Dados recolhidos pelo Téla Nón indicam que o orçamento do Estado contempla cerca de 600 mil dobras (24 mil euros) para a cultura.

Não foi por acaso a escolha de abril como o mês da cultura no país. Foi o mês em que nasceu a matriarca do nacionalismo santomense. Alda do Espírito Santo, a 30 de abril de 1926. Antes de morrer em março de 2010, Alda Graça denunciou metaforicamente a degradação do nacionalismo santomense, através da obra “Mataram o Rio da Minha Cidade”, publicada no ano 2002.

A poetisa que decifrou o estilo genuíno santomense, o “Leve-Leve” como não sendo malandragem, nem preguiça foi, entre muitos feitos culturais, a autora do hino nacional.

O Presidente da República, Carlos Vila Nova, que abriu o mês da cultura enumerou várias manifestações culturais do país que já desapareceram, e outras que estão em vias de extinção.

A perda dos valores culturais, ameaça os alicerces da Nação. São Tomé e Príncipe tem um grande desafio pela frente. Resgatar a sua identidade cultural.

Abel Veiga