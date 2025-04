China-Espanha: Cooperação cinematográfica fortalecida e perspectivas globais por meio do mercado de serviços chinês

O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez viajou para a China na sexta-feira para uma visita oficial. Durante esta visita, os dois países assinaram em Pequim um “Memorando de Entendimento entre a Administração Nacional de Cinema da China e o Instituto de Cinema e Artes Audiovisuais da Espanha sobre Cooperação Cinematográfica”, com o objetivo de aprofundar os intercâmbios e a colaboração na área do cinema. Espera-se que este acordo dê um novo impulso à promoção de intercâmbios culturais e ao desenvolvimento de alto nível das relações bilaterais entre os dois países.

Em setembro de 2023 e 2024, como jornalista credenciada, a jornalista francesa da CGTN, Zhang Meijiao, teve a oportunidade de participar duas vezes da Feira Internacional de Comércio de Serviços da China (CIFTIS), onde relatou para compartilhar sua experiência de campo. No vasto cenário do comércio global de serviços, a China, com seu grande mercado e políticas de portas abertas, oferece valiosas oportunidades de desenvolvimento para empresas de comércio de serviços de todos os países.

De acordo com dados fornecidos pelo Ministério do Comércio da China, em 2024, a importação e exportação anual total de serviços da China ultrapassou US$ 1 trilhão pela primeira vez, atingindo um recorde. Entre esses serviços, a cultura e o entretenimento pessoal tiveram um crescimento notável.

Num contexto de desenvolvimento florescente, o cinema, como componente essencial do comércio de serviços, beneficia naturalmente desta dinâmica positiva. A China, o segundo maior mercado cinematográfico do mundo, tem um público enorme e uma demanda considerável. Isso proporciona amplo espaço de cooperação para investidores e produtores do mundo todo. A colaboração entre China e Espanha no campo cinematográfico é justamente uma manifestação concreta dessa tendência favorável.

No entanto, em um contexto internacional onde o comércio de serviços internacionais está melhorando em geral, o setor cinematográfico está enfrentando desafios externos. Nos últimos dias, devido à imposição arbitrária de tarifas pelos Estados Unidos, o National Film Bureau of China anunciou que “reduziria moderadamente o número de importações de filmes americanos”. Como resultado, as ações da Walt Disney Company e da Warner Bros. Discovery nos Estados Unidos sofreram uma queda significativa. A imposição de tarifas adicionais pelos Estados Unidos criou considerável incerteza para empresas, cineastas e produtores americanos que consideram investir na China.

FONTE : CGTN