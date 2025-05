São Tomé celebrou o Dia Internacional do Jazz com música, reflexão e valorização da cultura nacional na CACAU

Casa das Artes acolheu evento que uniu artistas, estudantes e público numa noite de fusão entre o jazz e a música tradicional santomense

São Tomé, 30 de abril de 2025 – A Casa das Artes, Criação, Ambiente e Utopias (CACAU) foi o centro das atenções na noite de ontem com um evento especial em celebração ao Dia Internacional do Jazz. Organizada com o apoio da CACAU e outros parceiros culturais, a atividade combinou música ao vivo, partilha de conhecimentos e momentos de reflexão sobre o valor do jazz e da música santomense.

Mais do que uma homenagem ao jazz enquanto expressão musical global, a noite foi uma plataforma de valorização da cultura nacional. Músicos locais interpretaram não só clássicos do jazz, mas também ritmos tradicionais de São Tomé e Príncipe, criando uma fusão sonora que emocionou o público presente. O evento serviu como espaço para diálogo entre gerações de artistas, troca de impressões e experiências musicais.

A investigadora e produtora musical Magdalena Chambeu, com vasta experiência na área da antropologia musical e história cultural do arquipélago, foi uma das oradoras da noite. Durante a sua intervenção, sublinhou que o jazz é, por essência, uma música de encontros e transformações.

“É um género que nasceu do cruzamento de culturas e continua a crescer da mesma forma: cada músico traz um pouco de si, das suas raízes, e juntos criam algo novo”, afirmou.

Magdalena Chambeu destacou ainda que o evento teve também o mérito de aproximar a comunidade da sua própria história musical. “Este tipo de celebração permite-nos não só ouvir jazz, mas refletir sobre as nossas próprias sonoridades, entender como a música tradicional santomense também se conecta com esse espírito de improviso, liberdade e resistência que define o jazz.”

Além da componente académica e cultural, a noite foi animada por apresentações musicais dinâmicas, que incluíram interpretações de ússua, socopé e outras expressões tradicionais, dialogando com os improvisos jazzísticos. O público respondeu com entusiasmo, aplaudindo de pé várias atuações.

A Casa das Artes transformou-se num verdadeiro palco de celebração, onde música, identidade e interculturalidade caminharam lado a lado. O evento reforçou o papel da música como ponte entre culturas e como ferramenta de valorização das raízes locais.

O Dia Internacional do Jazz é celebrado mundialmente a 30 de abril, por iniciativa da UNESCO, e visa promover o respeito, a liberdade de expressão e a união entre os povos através da música.

Waley Quaresma