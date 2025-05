São Tomé grita em português: Juventude e Cultura tomam conta da CPLP

“Não somos apenas falantes de uma língua. Somos construtores de futuro.” Foi com esta mensagem que São Tomé e Príncipe celebrou hoje, 5 de maio, o Dia Mundial da Língua Portuguesa e a abertura oficial da Capital da Cultura da CPLP 2025. O palco foi o Hotel Praia, mas o eco foi global.

Sob o lema “a promoção e a difusão da língua portuguesa e da diversidade cultural nos estados-membros da CPLP, das experiências tradicionais as plataformas digitais“, com a finalidade de promover os desafios nesta era marcada pela tecnologia de informação e comunicação marcada pela inteligência artificial.

A cerimónia reuniu peso pesado: Primeiro-Ministro, ministros da Cultura, diplomatas, artistas, organizações nacionais e internacionais e — os verdadeiros protagonistas — jovens criadores de toda a lusofonia. O que estava em jogo não era apenas a celebração da língua portuguesa, mas uma reafirmação estratégica do seu poder como arma de transformação social e desenvolvimento sustentável.

“A língua portuguesa é hoje um oceano que nos conecta, do Brasil a Timor, de Moçambique a Portugal. Um oceano de palavras, ideias e futuro”, afirmou o Primeiro-Ministro, Américo de Oliveira Ramos, num discurso com carga simbólica e geopolítica. Mais do que poesia, foi uma chamada à ação.

A Ministra da Educação, Cultura, Ciência e Ensino Superior, Isabel Abreu foi ao ponto: “Cultura não é adereço. É pilar. É economia. É soberania.” Ela exigiu maior investimento nas políticas públicas para a juventude e defendeu o setor cultural como motor real de inovação e paz. Não houve espaço para discursos vazios.

Entre feiras do livro, festivais de cinema, fóruns culturais e residências artísticas, o destaque foi para os pavilhões virtuais da CPLP — um passo concreto para levar a cultura além-fronteiras, com um clique. A aposta é clara: cultura acessível, digital e viva.

O representante do secretário executivo da CPLP, Zacarias da Costa, foi direto: “Os jovens não são o futuro. Eles são o presente da lusofonia. E ou os ouvimos agora, ou perdemos o comboio da história.” Falaram de economia criativa, proteção dos direitos autorais e combate às desigualdades — temas quentes, muitas vezes ignorados.

São Tomé e Príncipe, na presidência da CPLP, aproveitou o momento para mostrar que não está apenas a receber um título. Está a marcar território. Com coragem política e visão cultural, o país colocou-se no centro do mapa lusófono.

A festa terminou com raízes: sons de Puita, ritmos de Socopé e energia da Deixa mostraram que tradição e modernidade não são opostos. São parceiros.

Nesta edição da Capital da Cultura da CPLP, São Tomé e Príncipe não está a falar — está a liderar. E em bom português.

Recorde-se, a CPLP celebra, desde 20 de julho de 2009, o «5 de Maio – Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP», instituído pela XIV Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da CPLP. Após articulações político-diplomáticas da CPLP e dos seus Estados-Membros, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) proclamou esta data como «Dia Mundial da Língua Portuguesa», em novembro de 2019, reconhecendo o papel e a contribuição da Língua Portuguesa para a preservação e disseminação da civilização e da cultura humanas, destacando que o Português é a língua mais falada do hemisfério sul e a língua oficial de organizações regionais e da Conferência Geral da UNESCO.

Waley Quaresma