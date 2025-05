Peng Liyuan da China e Rosângela Lula da Silva do Brasil no Centro Nacional de Artes Cénicas da China, em Pequim

A primeira-dama Rosângela acompanha o presidente brasileiro na sua visita de Estado à China.

As duas primeiras-damas visitaram a arquitetura interna do centro, viram uma exposição das realizações do centro intitulada “Palco da Glória” e aprenderam sobre o trabalho do centro na promoção do intercâmbio cultural internacional e na popularização da arte. Após a visita, a Sra. Peng convidou a primeira-dama brasileira para assistir a uma apresentação de excertos de óperas clássicas, bem como a um coro de música chinesa e brasileira.

Salientando que a China e o Brasil são países culturalmente importantes, a Sra. Peng disse que os intercâmbios culturais e interpessoais entre as duas partes têm sido ativos nos últimos anos, e o entendimento mútuo e a amizade entre os povos dos dois países têm-se aprofundado a cada dia. Ela também expressou a esperança de que os dois lados mantenham este bom momento e aproximem os dois povos.

A primeira-dama Rosangela agradeceu à Sra. Peng pela sua atitude calorosa e atenciosa e elogiou a maravilhosa atuação dos cantores. Esta elogiou as conquistas de desenvolvimento e a esplêndida cultura da China e expressou a sua disponibilidade para promover ativamente o intercâmbio cultural e interpessoal entre os dois países e continuar a contribuir para aprofundar a amizade entre o Brasil e a China.

FONTE : CGTN