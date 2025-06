“Os Calemas” : “Se os ovos quebram o caroço, é preciso que todas as pedras tenham vergonha”

Tal pérola de sabedoria popular, qual fio de diamante em teia de aranha, assaltou-me o espírito ao deparar com o post de um amigo nesta manhã luminosa.

Os Calemas ascendem hoje (7 de Junho de 2025) ao Olimpo do Estádio da Luz.

Saídos do Sul da Ilha maior das Ilhas do meio do mundo – desse longínquo São João dos Angolares, que tem por padroeira a pecadora redimida Santa Maria Madalena –, conquistaram a ribalta internacional os dois manos, Fradique e António. Filhos de Tomás (meu caro amigo geracional) e de sua virtuosa esposa, ei-los agora, qual fénix tropical, a incendiar o proscénio lisboeta.

Que orgulho, meus senhores!

Nós, plebemos distraídos, fitamos invariavelmente a coroa do sucesso, esquecendo o suor que forja o ouro.

Lembrai-vos: no alvor da carreira, os Calemas viram-se negados a honra de pisar o templo de Cacau (Centro de Arte e Cultura – São Tomé). Mas eis uma ironia divina! Com humildade que só os verdadeiros génios possuem, ofereceram *eles* ao Cacau o primeiro “Disco de Ouro”. Está agora em São Tomé, qual troféu imarcescível, marcando um lugar outrora julgado inatingível.

**Resiliência?**

Mais do que isso: um repto acutilante lançado a todos os filhos de São Tomé e Príncipe que se relacionam à sombra das bananeiras, à espera da munificência dos doadores e dos governantes magnânimos. Aguardam que eles depositem à porta o asfalto, a luz elétrica, a água, a comida barata e – soberano dos consoles! – o álcool para se inebriarem.

**Abraço fraterno aos Calemas!**

E aqueles que nos envergonham, aos que se envergonham, e aos desavergonhados (ó geração futura que te espreitas ao espelho!), que aprendam com a voz do povo, esta sentença em verso:

*”Xi Óvo ská kéblá Klôssô,

selá tudu, búdu tê vlégonha.”*

“Cola manga bassu” invejando o trabalho duro dos filhos do seu amigo Tomas Ferreira.

@lisboa 7junho2025

Genito Pereira