STP juntou-se ao mundo na celebração do dia internacional do Yoga

Foi a décima primeira vez que os santomenses celebraram o dia mundial do Yoga, 21 de Junho. O Ginásio da Universidade de São Tomé foi o palco escolhido para reunir individualidades políticas, e a sociedade civil, sobretudo os jovens.

O Ministro da Saúde Celso Matos, um dos participantes na celebração elogiou a Índia pelo seu contributo pela saúde humana através do Yoga. Civilização milenar, a Índia é o berço da prática do Yoga. Um exercício físico que cumpre o papel de tratamento natural para problemas físicos e psicológicos. O Yoga trata do corpo e da alma.

A Juventude santomense experimentou o Yoga. A Ministra do Ambiente, Juventude e Turismo Sustentável é outro membro do governo que se fez presente no evento celebrativo.

O Embaixador da Índia Deepak Miglani, destacou o tema do dia do Yoga em 2025. “Yoga para Uma Terra, Uma Saúde”.

Parceira da Saúde humana o Yoga é praticado em todos os cantos do mundo.

Abel Veiga