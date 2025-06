STP já tem estratégia para proteger o património natural e cultural

São Tomé e Príncipe já dispõe de uma estratégia para mitigar os riscos associados às alterações climáticas, bem como de procedimentos operacionais normalizados para a gestão de situações de emergência no património cultural e natural do arquipélago.

O relatório entregue ao governo pelo representante regional da UNESCO identifica os riscos que ameaçam os patrimónios naturais e culturais do arquipélago devido a fenómenos extremos relacionados com as alterações climáticas e propõe medidas de mitigação.

“Todos os nossos patrimónios naturais estão situados na área do Parque Natural, assim como os patrimónios culturais. Muitas dessas estruturas, de grande valor histórico e arquitetónico, encontram-se nas antigas empresas agrícolas coloniais. No entanto, devido ao avançado estado de envelhecimento e degradação, estão cada vez mais vulneráveis aos riscos climáticos”, afirmou Arlindo Carvalho, consultor.

Cabe agora às autoridades a responsabilidade de criar as condições para preservar esses patrimónios naturais e culturais.

“Com elevado sentido de responsabilidade, o XIX Governo Constitucional de São Tomé e Príncipe acolhe e endossa esta nova estratégia, que visa integrar os patrimónios naturais e culturais nos planos nacionais de redução de riscos de catástrofes. Para isso, serão definidos procedimentos operacionais específicos, garantindo a implementação de medidas preventivas e de proteção eficaz”, afirmou Isabel de Abreu, Ministra da Educação, Cultura, Ciência e Ensino Superior.

A validação da estratégia surge numa altura em que o país enfrenta importantes desafios: “A apresentação das candidaturas das roças para possível inscrição no Património Mundial, a candidatura do Tchiloli à lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade e o projeto de inventário do património cultural e imaterial”, sublinhou Sónia Carvalho, representante da Comissão Nacional da UNESCO.

Este avanço significativo, realizado com o apoio de peritos da UNESCO, reafirma o compromisso nacional com a preservação da identidade cultural, da memória coletiva e da biodiversidade – pilares essenciais para um desenvolvimento sustentável e inclusivo.

José Bouças