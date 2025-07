Intercâmbio artístico marca celebração dos 50 anos de independência de STP e Angola

Cinco quadros de artistas angolanos e um exemplar da obra do escritor Geraldo Dala foram oferecidos ao Governo santomense pela caravana cultural e multidisciplinar angolana, em visita ao país no âmbito das comemorações do 50.º aniversário da independência de ambas as nações.

Encabeçada pelo Embaixador de Angola, Fidelino Pelinganga, a caravana artística e multissectorial foi recebida pelo Primeiro-Ministro e Chefe do Governo santomense, Américo Ramos, num encontro de cortesia que contou com a presença das Ministras da Justiça, Assuntos Parlamentares e dos Direitos da Mulher, Vera Cravid, e do Ambiente, Juventude e Turismo Sustentável, Nilda da Mata.

Durante a audiência, foram abordadas questões ligadas à cooperação bilateral, com particular destaque para o setor cultural.

O Governo santomense expressou gratidão ao Executivo angolano, através do Embaixador Fidelino Pelinganga, pela iniciativa de mobilizar uma delegação artística e multidisciplinar para participar nas festividades do quinquagésimo aniversário da independência, promovendo um intercâmbio cultural dinâmico entre os dois países. Foi ainda manifestado o desejo de replicar este modelo colaborativo em futuras iniciativas culturais, tanto em São Tomé e Príncipe como em Angola.

Nos dias 02 e 03 de julho, a Casa das Artes, Ambiente e Utopias (CACAU) acolheu o Sarau Cultural Multidisciplinar, evento realizado em alusão aos 50 anos de independência de São Tomé e Príncipe e Angola.

Ao longo de duas tardes, músicos, artistas plásticos, cineastas e escritores dos dois países protagonizaram momentos emblemáticos de celebração e intercâmbio artístico.

Destacaram-se as pinturas ao vivo de 10 quadros concebidos por dois artistas angolanos e dois santomenses, simbolizando as cinco décadas de soberania nacional de cada país.

O sarau incluiu também manifestações culturais diversas, como apresentações literárias, exibições cinematográficas e performances de dança tradicional Tafua, realçando o valor da cultura como alicerce da fraternidade entre os dois povos.

José Bouças