Lopito Feijó homenageado pela UNEAS: Um tributo à ponte cultural entre Angola e STP

Figura maior da literatura angolana, poeta, crítico literário, comentador e verdadeiro embaixador da cultura de Angola, Lopito Feijó foi distinguido pela União Nacional dos Escritores e Artistas de São Tomé e Príncipe (UNEAS) pela sua obra e pela profunda ligação afetiva ao arquipélago.

Perante o embaixador de Angola, Fidelino Pelinganga, e uma plateia composta por escritores e figuras da cultura de ambos os países, Lopito recebeu a homenagem que assinala décadas de presença poética, crítica e humana entre os dois povos.

Conceição de Deus Lima — jornalista, cronista e poetisa — descreveu o autor angolano como alguém cuja ligação a São Tomé e Príncipe está “profundamente enraizada nos corações dos santomenses”.

Recordou a sua presença na sede da União dos Escritores Angolanos, onde velou a urna de Alda do Espírito Santo, autora do hino nacional santomense, combatente da liberdade e figura fundadora do Estado, aquando do seu falecimento em Luanda.

“Lopito integrou a delegação angolana que acompanhou o corpo à São Tomé e Príncipe, liderada pela então Ministra da Cultura, Rosa Silva. Foi nesse gesto que se consolidou o carinho e o afeto profundo que os santomenses têm por ele,” afirmou São Lima.

O diretor-geral da Cultura, Emir Boa Morte, enalteceu-o como “o mestre das palavras, cuja sensibilidade e talento tocaram profundamente o coração dos nossos povos”. E acrescentou: “Ao homenageá-lo, reafirmamos o compromisso de valorizar as expressões artísticas que nos definem enquanto sociedade africana, celebrando a amizade entre os povos santomense e angolano.”

Gerónimo Salvaterra, secretário-geral da UNEAS, sublinhou o papel essencial do escritor na expressão da condição humana e na promoção da coesão cultural entre países lusófonos.

Num momento de grande simbolismo, Lopito agradeceu com humildade, apelou ao investimento nas novas gerações, recordou os tempos em que colaborava com o jornal santomense “Revolução” e afirmou com orgulho: “Sou de Malange, sou angolano, sou africano e sou cidadão do mundo.”

A cerimónia teve lugar no Arquivo Histórico da cidade de São Tomé, num ambiente carregado de memória, arte e afetos partilhados.

José Bouças