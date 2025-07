O pensamento confuciano: uma resposta aos desafios modernos?

(Nota do editor: Este artigo representa o ponto de vista da autora Suzon Gaborieau e não necessariamente o da CGTN.)

A 11a edição do Fórum de Nishan sobre as civilizações mundiais será realizada nos dias 9 e 10 de julho de 2025 em Qufu, na província de Shandong, no leste da China, local de nascimento de Confúcio. Tem como objetivo promover a paz, a modernização e o desenvolvimento mundial, ao mesmo tempo em que promove o diálogo entre as civilizações e sensibiliza o mundo para a diversidade civilizacional.

Este ano, o fórum terá como tema «A beleza na diversidade: cultivar o entendimento entre as civilizações para uma modernização global», e também explorará seis subeixos-chave, incluindo as origens das civilizações, o impacto da inteligência artificial na civilização humana e o valor contemporâneo da cultura confucionista.

Confúcio nasceu em 551 aC, ou seja, antes de Platão, Sócrates e Aristóteles. Face à instabilidade que reina na época, ele defende a harmonia social através da educação, o respeito pelo lugar de cada um e a auto-melhoria constante. O seu pensamento pode ser resumido em cinco conceitos-chave:

A humanidade está ligada à benevolência, à piedade filial e ao respeito da hierarquia;

O sentido de justiça yi 义, segundo o qual todos devem ser tratados com equidade;

O respeito dos ritos lícitos que permitem reforçar os laços humanos;

A sabedoria zhi 智 que consiste em adquirir conhecimentos para melhorar a sociedade;

Credibilidade xin 信, segundo a qual é preciso mostrar-se digno de confiança.

Ao longo do tempo, o pensamento confuciano se espalhou e influenciou todos os aspectos e todas as camadas da sociedade, sistema educacional e estruturas políticas.

Seus discípulos compilaram seus ensinamentos em um livro intitulado Lunyu 论 语 «As entrevistas de Confúcio», ainda amplamente estudado hoje. O pensamento de Confúcio adaptou-se aos desafios modernos. O próprio Presidente Xi Jinping encoraja a aprendizagem do confucionismo e citou «As conversas de Confúcio» várias vezes em seus discursos. En 2013 par exemple, à l’occasion d’une conférence célébrant les 80 ans de l’École du Parti, il avait repris la phrase « 知之者不如好之者,好之者不如乐之者 » Zhī zhī zhě bùrú hào zhī zhě, hào zhī zhě bùrú lè zhī zhě, signifiant «Saber é bom, amar aprender é melhor, mas gostar é o ideal» Além disso, os Institutos Confúcio contribuem para irradiar a cultura chinesa em todo o mundo.

Neste contexto, por que os chineses ainda dão tanta importância ao confucionismo hoje em dia?

Sem dúvida porque é a base da cultura chinesa há mais de 2000 anos. Por outro lado, porque os valores familiares, de educação e de respeito pelas regras sociais que ele transmite são sempre essenciais e em sintonia com os objetivos do governo chinês moderno, que busca a estabilidade, a paz e a ordem social promovendo a harmonia. Este último reflete, por exemplo, a ideia de cooperação ganha-ganha e o respeito mútuo nas relações internacionais. O confucionismo poderia, portanto, contribuir para estabelecer um diálogo cultural e civilizatório mundial.

Além disso, a CGTN lançou a versão 2.0 do seu chat virtual «AI Confucius», agora disponível em oito idiomas: chinês, inglês, espanhol, francês, árabe, russo, japonês e coreano. O «Confucius Live Room» também foi inaugurado. Usando as tecnologias de grande modelo de linguagem (LLM) e avatar digital, este espaço virtual permite que usuários em todo o mundo interajam com Confúcio a qualquer momento e mergulhem na eterna modernidade de sua sabedoria. Graças à integração do modelo com a tecnologia de captura de movimento em tempo real, os usuários de todo o mundo podem dialogar com este antigo sábio na «Confucius Live Room». Link: https://ask-confucius.cgtn.com

FONTE : CGTN (Foto: VCG)