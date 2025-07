Um subfórum “Intercâmbio entre civilizações e aprendizagem mútua: herança cultural e inovação” foi organizado na sexta-feira como parte da Reunião Ministerial sobre o Diálogo Global entre Civilizações em Pequim. O evento concentrou-se no fortalecimento dos laços culturais internacionais e na promoção do desenvolvimento inclusivo através do diálogo.

Fonte CGTN