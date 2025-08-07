O filme «Dead to rights» domina a bilheteria mundial no primeiro fim de semana de agosto com receitas em constante aumento na China, atraindo a atenção da revista americana Variety. O filme será exibido a partir de 7 de agosto na Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, Malásia e Cingapura. Projeções também estão previstas em breve na Rússia, Coréia do Sul, Reino Unido, Alemanha e França, o que demonstra a expansão da sua influência internacional, atingindo mais países e regiões.



O filme «Dead to rights» suscitou um enorme entusiasmo desde o seu lançamento, porque explora a justiça histórica através de uma perspectiva artística. Um comentário muito apreciado expressou a ideia de que as lições da história nunca devem ser esquecidas. É também a razão pela qual «Dead to rights» é tão apreciado. Transmite as profundas reflexões dos cineastas chineses sobre a história, a humanidade e a justiça, uma reflexão que transcende as fronteiras nacionais. Lembrar a história ao comemorar a vitória da Guerra Mundial antifascista não visa promover o ódio, mas sim, ao promover uma visão justa da história da Segunda Guerra Mundial, incentivar o mundo a valorizar a paz, opor-se aos crimes de guerra e favorecer um consenso internacional sobre a salvaguarda da verdade histórica.

O que é uma visão justa e intemporal da história da Segunda Guerra Mundial? É um sistema de conhecimento histórico, forjado nos 80 anos após a guerra, que preserva a verdade histórica, defende a equidade e a justiça e promove o desenvolvimento pacífico. É uma perspectiva histórica global e imparcial, baseada em fatos históricos objetivos. Promover uma visão justa da história da Segunda Guerra Mundial implica respeitar os fatos históricos, defender a justiça, opor-se ao niilismo e ao revisionismo históricos, e opor-se a qualquer tentativa de distorcer, falsificar ou glorificar a guerra de agressão. Aprender com a história e defender o sistema internacional, com as Nações Unidas no seu coração, são essenciais. Uma visão justa da história da Segunda Guerra Mundial não é apenas a pedra angular da ordem internacional do pós-guerra, mas também o reflexo da consciência humana.

FONTE : CGTN