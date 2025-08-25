CPLP nomeia o Duo Calema como embaixadores de boa vontade

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) conferiu oficialmente o título de Embaixadores de Boa Vontade aos irmãos António e Fradique Mendes Ferreira, da banda são-tomense Calema, durante uma cerimônia realizada na sede da CPLP, em Lisboa. O evento, realizado hoje, segunda-feira, 25 de agosto de 2025, contou com a presença da Ministra de Estado, dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades de São Tomé e Príncipe, Ilza Amado Vaz, bem como de diversas autoridades diplomáticas e membros da CPLP.

A decisão de nomear o duo musical Calema foi tomada em 18 julho do ano em curso, durante a XV Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, em Bissau. A nomeação reflete o impacto cultural da dupla na promoção da língua portuguesa, destacando a música como um veículo poderoso de integração e intercâmbio entre os países lusófonos. A missão dos Embaixadores de Boa Vontade é contribuir para a realização dos objetivos estratégicos da CPLP, com ênfase na difusão da cultura portuguesa, na promoção da mobilidade e na valorização dos valores comuns da organização.

A nomeação, válida por quatro anos com possibilidade de renovação, é uma demonstração de reconhecimento à importância do Calema não apenas no cenário musical, mas também como catalisador cultural. Com músicas que atravessam fronteiras, o grupo tem consolidado uma carreira internacional sólida, com forte presença em mercados como Portugal, Angola, Moçambique e Brasil. O impacto da sua música, que mistura influências de pop, reggae e ritmos africanos, tem levado a cultura de São Tomé e Príncipe a públicos diversos, elevando a visibilidade do país no cenário global.

Além de sua carreira artística, Calema também tem se envolvido em diversas iniciativas sociais e culturais, utilizando sua plataforma para promover causas importantes, como a preservação ambiental e o empoderamento da juventude. O título de Embaixadores de Boa Vontade é, portanto, uma extensão de seu compromisso com a cultura e o bem-estar social, representando São Tomé e Príncipe com orgulho no contexto internacional.

Waley Quaresma