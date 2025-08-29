Dr Bussière : um coração para a China



Chegado a Pequim em 1913 como médico destacado na Embaixada de França, o Dr Bussière integrou-se rapidamente à sociedade chinesa. Trata gratuitamente os mais necessitados e adquire uma reputação de médico dedicado junto do povo e das elites.

Quando o exército japonês se aproxima de Pequim em 1937, Bussière recusa-se a deixar a cidade. Arriscando a sua vida, continua a tratar civis e soldados feridos na guerra. Com mais de 70 anos, percorre a cidade bombardeada para levar medicamentos e assistência médica às vítimas das forças invasoras japonesas.

Sua coragem e dedicação forçam a admiração. Bussière dedicou sua vida a servir o povo chinês. Uma história emocionante de heroísmo, humanidade e amizade sino-francesa.