«Os Bantu na visão de MAFRANO em São Tomé»

São Tomé, 02 de Setembro de 2025 – O terceiro e último volume da colectânea póstuma «OS BANTU NA VISÃO DE MAFRANO – QUASE MEMÓRIAS», do escritor e etnólogo Maurício Caetano, “Mafrano”, vencedor do Prémio Nacional de Cultura e Artes 2004, em Angola, será apresentado ao público no auditório da Universidade de São Tomé e Príncipe, dia 18 de Setembro.

A obra terá como apresentador o Dr. Carlos Agostinho nas Neves, numa cerimónia prevista para as 17:00 e que se enquadra nas festividades do «Dia do Herói Nacional», de Angola, celebrado em memória do Presidente ANTÓNIO AGOSTINHO NETO.

Nota digna de realce é o facto de esta colectânea, em três volumes e um total de 800 páginas, ir a São Tomé pela terceira, num gesto de gratidão da família do autor ao reverendo cónego JOSÉ PEREIRA DA COSTA FROTTA (1879-1954), um sacerdote santomense que foi responsável pela edução de Maurício caetano, então um menino órfão com apenas cinco anos de idade.

O primeiro volume desta obra foi apresentado na Faculdade de Ciências e das Tecnologias da Universidade de São Tomé e Príncipe, em Fevereiro de 2023, e meses mais tarde, a família regressou, em Outubro de 2023, para apresentar o segundo volume, no Centro Cultural Português desta cidade.

A colectânea póstuma foi compilada a partir de textos que o autor deixou dispersos em revistas e jornais de Angola, entre os anos de 1947 e 1982, com ênfase para os jornais «O Apostolado», «ANGOLA NORTE», «O ANGOLENSE» e a Revista «ANGOLA» da Liga Nacional Africana de que era oficialmente colaborador. Em Novembro de 2024, a referida obra foi galardoada em Angola com o Prémio Nacional Cultura e Artes 2024, na modalidade de Investigação em Ciências Humanas e Sociais, pela sua riqueza histórica.

Com um total de 327 páginas, dezoito capítulos e mais de sessenta textos, este terceiro e último volume de Mafrano sobre a Antropologia Cultural Bantu está dividido em três partes que incluem: temas dedicados à (i) Civilização Bantu, (ii) Temática Religiosa, (iii) Questões Sociais e Episódios Vividos pelo autor entre os anos de 1947 e 1982.

A exemplo dos anteriores volumes, o tomo III de «OS BANTU NA VISÃO DE MAFRANO» inclui registos históricos do passado e do presente, destacando-se títulos como: “O perfil etnográfico do negro jinga” (1947), “O fundo étnico perante as leis do ambiente” (1953), “Os matumbos medievais e os bárbaros” (1973), “O escravo bantu antes dos negreiros”(1981), “Apontamentos de Cabinda” (1956), “A Bota de um capataz e o talento de um jurista” (1976), e muito mais.

Num preâmbulo escrito pela família do autor, lê-se que “MAFRANO”, um dos dez (10) pseudónimos que o autor criou ao longo dos trinta e cinco anos da sua carreira literária, «deixa-nos memórias históricas de si próprio, com um extraordinário domínio de ferramentas com que fez despertar sonhos e esperanças», como o caracterizou o autor do prefácio, o arcebispo emérito do Lubango, Dom Zacarias Kamwenho.

O livro também inclui imagens antigas e recentes, tais como memórias dos anos 60’s em Porto Amboim; a oferta dos dois primeiros volumes desta obra ao Cardeal do Vaticano para o pelouro da cultura e educação, Dom José Tolentino de Mendonça; a apresentação feita pelo Presidente da CEAST (Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe), Dom Manuel José Imbamba, em Luanda; a foto de grupo por ocasião entrega do Prémio Nacional da Cultura e Artes 2024 em várias modalidades, com destaque para o próprio autor; a apresentação na Biblioteca Nacional de Cabo-Verde, cidade da Praia, a 20 de Dezembro de 2023, com a presença do Bispo de Santiago, Cardeal Dom Arlindo Gomes Furtado e do falecido escritor e ex-diplomata cabo-verdiano Eugénio Inocêncio; assim como outras memórias de contemporâneos seus, com enfase para o ex-Embaixador de Angola no Vaticano, JOSÉ BERNARDO DOMINGOS “KIOSA”, colega e amigo de Mafrano desde o Seminário de Luanda, e do seu amigo fiel e inseparável companheiro de tertúlias literárias, LÍDIO MARQUES DA CUNHA, este, com um texto publicado a abrir os anexos na pág. 777. Destaca-se de igual modo a presença da escritora moçambicana Paulina Chiziane no Lubango, província da Huíla, ao lado de Dom Zacarias Kamwenho, em Dezembro de 2023.

Também nos «Anexos», o livro inclui ficheiros sobre a vigilância e pressões a que Mafrano esteve submetido pela Polícia Internacional de Defesa do Estado (PIDE/DGS), de Portugal, com ênfase para o ano de 1969, data que coincide com a conhecida acção histórica protagonizada por Nelito Soares, seu cunhado, que o havia visitado anteriormente em Quibaxe, Dembos.

Finalmente, o leitor ficará a saber como “MAFRANO” usou mais de dez (10) pseudónimos, certamente para se proteger da vigilância e da censura exercidas contra ele.

Este último volume da colectânea de Mafrano foi apresentado em Luanda no passado dia 12 de Agosto.

FONTE : Embaixada de Angola em São Tomé e Príncipe