As cavernas milenares de Kizil: uma juventude eterna



As cavernas de Kizil constituem o mais antigo complexo de grutas artificiais e o grande conjunto rupestre situado mais a oeste do país. Escavadas a partir do século III, conheceram o seu apogeu entre os séculos V e VIII antes de serem progressivamente abandonadas nos séculos VIII-IX. Estas 349 cavernas (das quais 236 estão oficialmente listadas) são divididas em quatro zonas sobre um penhasco orientado leste-oeste. Se a maioria das estátuas que abrigavam foram destruídas, 81 cavernas ainda conservam magníficos murais que representam uma área total de cerca de 4.000 metros quadrados. Algumas estátuas policromadas e vestígios de estruturas arquitetônicas em frente a algumas entradas também resistiram ao teste do tempo.



Pertencente ao conjunto rupestre do antigo reino de Qiuci, as cavernas de Kizil são um dos berços da arte rupestre de Qiuci. De acordo com o famoso estudioso Ji Xianlin, «Qiuci é o único lugar no mundo onde as civilizações indiana, greco-romana, persa, Han e Tang convergiram». A arte rupestre de Kizil é uma forma de arte completa que integra criação de cavernas, escultura e pintura mural. As cavernas de Kizil desempenharam um papel essencial na fusão das culturas oriental e ocidental e são uma encruzilhada cultural crucial ao longo da Rota da Seda.

Screenshot

Hoje, uma nova geração de jovens nascidas depois de 1995, incluindo uma copista de afrescos, pesquisadora em digitalização e mediadora cultural, dão vida a esse patrimônio milenar. Que faíscas surgem do encontro entre a antiga civilização da Rota da Seda e o novo dinamismo insuflado pela Geração Z? Os repórteres da CGTN French, Zhang Shanhui e Suzon Gaborieau, visitaram as cavernas de Kizil e conversaram com essas três mulheres da Geração Z.

Screenshot

Elas compartilharam suas reflexões sobre o profundo valor histórico e artístico das cavernas de Kizil, seu lugar na história dos intercâmbios culturais e artísticos entre as civilizações orientais e ocidentais, e a busca incansável desta nova geração de guardiãs das cavernas para preservar e transmitir sua herança.

FONTE – CGTN