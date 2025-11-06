A final da segunda edição do concurso de canções chinesas «A Voz do Tchad» foi um sucesso no Chade

A final da segunda edição do concurso de canções chinesas «La Voix du Tchad – A voz do Tchad» foi realizada com sucesso na tarde de 23 de outubro de 2025 no ONAMA (Office National des Médias Audiovisuels du Tchad). O secretário-geral do Ministério chadiano do Desenvolvimento Turístico, da Cultura e do Artesanato Ousman Abdoulaye, o conselheiro político da Embaixada da China no Chade Qin Hao, O Presidente da Universidade de N’Djaména, Mahamat Saleh Daoussa Haggar e o Diretor Geral da filial africana da CNPC, Lu Jiangbo, participaram do evento e pronunciaram discursos.

Lançado pela Embaixada da China no Chade, o concurso é organizado conjuntamente pela filial africana da CNPC (China National Petroleum Corporation) e pelo Instituto Confúcio da Universidade de N’Djaména no Chade, com o objetivo de promover a amizade, cooperação e compreensão mútua entre a China e o Chade. Cerca de 500 personalidades de todos os horizontes, tanto chinesas como chadianas, estavam presentes.

Kining Benderé Geneviève, vencedora do primeiro premio

Os 10 candidatos vêm de todas as partes do Chade, incluindo funcionários locais de empresas e estudantes. A final foi emocionante. Os candidatos interpretaram com entusiasmo canções como «Grande China», «A Filha de Ali Shan» e «Asas Invisíveis». Após uma competição feroz, Kining Benderé Geneviève, estudante do terceiro ano no Instituto Confúcio da Universidade de N’Djaména, finalmente ganhou o primeiro prêmio. Benjamin Nang Rossal, funcionário da CNPC, ganhou o segundo prêmio.

Lu Jiangbo, diretor geral da filial africana da CNPC, declarou: «A verdadeira cooperação não se limita ao comércio e à economia; ela reside mais na convergência cultural e na conexão dos corações». Segundo ele, este concurso é uma implementação concreta dos resultados da Cimeira de Pequim 2024 do Fórum sobre a Cooperação Sino-Africana, um evento organizado no âmbito do Ano Sino-Africano dos Intercâmbios Humanos e Culturais previsto em 2026, com o objectivo de promover a compreensão mútua entre os povos chinês e chadiano. Tem como objetivo fortalecer os laços afetivos entre as duas nações através da música.

O Sr. Haggar, presidente da Universidade de N’Djaména, disse em seu discurso: O palco desta competição é o lugar onde a areia do rio Chari encontra as ondas do rio Yangtze. O chinês é uma chave de ouro para o futuro, e a cooperação entre o Chade e a China é uma aliança de coração e responsabilidade. A Universidade de N’Djaména é um crisol de conhecimento, pesquisa e cultura, e o Instituto Confúcio é sua estrela mais brilhante. A Universidade de N’Djaména continuará apoiando e promovendo a construção e o desenvolvimento do Instituto Confúcio!»

Durante o concurso, os candidatos também interpretaram juntos a canção bilíngue franco-chinesa «Le pont des cœurs», proposta pela CGTN Français, para celebrar a amizade entre a China e o Chade.

O secretário-geral do Ministério chadiano do Desenvolvimento Turístico, da Cultura e do Artesanato Ousman Abdoulaye sublinhou que os intercâmbios entre o Chade e a China abriram uma nova era de cooperação e amizade. Paralelamente, cada vez mais empresas chinesas optam por investir no Chade. Neste contexto, o plano nacional de desenvolvimento do Chade, «Chade conexão 2030 – Um mundo conectado» entra hoje na sua fase de implementação. A China desempenhará um papel cada vez mais importante e a língua chinesa ocupará um lugar cada vez mais estratégico. Organizar um concurso de canções chinesas é muito mais do que uma simples competição, é uma ponte entre as nossas culturas e uma celebração da nossa amizade. Estou feliz por este evento ter uma ampla cobertura da mídia, incluindo a CGTN, a Agência Xinhua e os meios de comunicação do Chade como a ONAMA. Esta visibilidade contribui para reforçar a imagem do Chade na cena internacional. Esperamos que A Voz do Chade continue crescendo para se tornar um evento cultural imperdível.»

O conselheiro político da Embaixada da China no Chade, Qin Hao, disse: A música aproximou os povos do Chade e da China e fortaleceu sua compreensão mútua. A língua e a cultura chinesas são cada vez mais compreendidas e apreciadas pelos jovens chadianos. A 4a sessão plenária do 20o Comitê Central do Partido Comunista Chinês (PCCh) discutiu e elaborou recentemente o 15o plano quinquenal. Este plano, em harmonia com o plano de desenvolvimento «Chade ligação 2030», abrirá novas perspectivas de cooperação e criará mais oportunidades em vários domínios. A China está disposta a trabalhar lado a lado com o Chade para implementar os consensos alcançados pelos chefes de Estado dos dois países e levar suas relações a um novo patamar.»

Fonte – CGTN