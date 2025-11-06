A final da segunda edição do concurso de canções chinesas «A Voz do Tchad» foi um sucesso no Chade

A final da segunda edição do concurso de canções chinesas «La Voix du Tchad – A voz do Tchad» foi realizada com sucesso na tarde de 23 de outubro de 2025 no ONAMA (Office National des Médias Audiovisuels du Tchad). O secretário-geral do Ministério chadiano do Desenvolvimento Turístico, da Cultura e do Artesanato Ousman Abdoulaye, o conselheiro político da Embaixada da China no Chade Qin Hao, O Presidente da Universidade de N’Djaména, Mahamat Saleh Daoussa Haggar e o Diretor Geral da filial africana da CNPC, Lu Jiangbo, participaram do evento e pronunciaram discursos.
Lançado pela Embaixada da China no Chade, o concurso é organizado conjuntamente pela filial africana da CNPC (China National Petroleum Corporation) e pelo Instituto Confúcio da Universidade de N’Djaména no Chade, com o objetivo de promover a amizade, cooperação e compreensão mútua entre a China e o Chade. Cerca de 500 personalidades de todos os horizontes, tanto chinesas como chadianas, estavam presentes.
Os 10 candidatos vêm de todas as partes do Chade, incluindo funcionários locais de empresas e estudantes. A final foi emocionante. Os candidatos interpretaram com entusiasmo canções como «Grande China», «A Filha de Ali Shan» e «Asas Invisíveis». Após uma competição feroz, Kining Benderé Geneviève, estudante do terceiro ano no Instituto Confúcio da Universidade de N’Djaména, finalmente ganhou o primeiro prêmio. Benjamin Nang Rossal, funcionário da CNPC, ganhou o segundo prêmio.
Lu Jiangbo, diretor geral da filial africana da CNPC, declarou: «A verdadeira cooperação não se limita ao comércio e à economia; ela reside mais na convergência cultural e na conexão dos corações». Segundo ele, este concurso é uma implementação concreta dos resultados da Cimeira de Pequim 2024 do Fórum sobre a Cooperação Sino-Africana, um evento organizado no âmbito do Ano Sino-Africano dos Intercâmbios Humanos e Culturais previsto em 2026, com o objectivo de promover a compreensão mútua entre os povos chinês e chadiano. Tem como objetivo fortalecer os laços afetivos entre as duas nações através da música.
O Sr. Haggar, presidente da Universidade de N’Djaména, disse em seu discurso: O palco desta competição é o lugar onde a areia do rio Chari encontra as ondas do rio Yangtze. O chinês é uma chave de ouro para o futuro, e a cooperação entre o Chade e a China é uma aliança de coração e responsabilidade. A Universidade de N’Djaména é um crisol de conhecimento, pesquisa e cultura, e o Instituto Confúcio é sua estrela mais brilhante. A Universidade de N’Djaména continuará apoiando e promovendo a construção e o desenvolvimento do Instituto Confúcio!»
Durante o concurso, os candidatos também interpretaram juntos a canção bilíngue franco-chinesa «Le pont des cœurs», proposta pela CGTN Français, para celebrar a amizade entre a China e o Chade.
O secretário-geral do Ministério chadiano do Desenvolvimento Turístico, da Cultura e do Artesanato Ousman Abdoulaye sublinhou que os intercâmbios entre o Chade e a China abriram uma nova era de cooperação e amizade. Paralelamente, cada vez mais empresas chinesas optam por investir no Chade. Neste contexto, o plano nacional de desenvolvimento do Chade, «Chade conexão 2030 – Um mundo conectado» entra hoje na sua fase de implementação. A China desempenhará um papel cada vez mais importante e a língua chinesa ocupará um lugar cada vez mais estratégico. Organizar um concurso de canções chinesas é muito mais do que uma simples competição, é uma ponte entre as nossas culturas e uma celebração da nossa amizade. Estou feliz por este evento ter uma ampla cobertura da mídia, incluindo a CGTN, a Agência Xinhua e os meios de comunicação do Chade como a ONAMA. Esta visibilidade contribui para reforçar a imagem do Chade na cena internacional. Esperamos que A Voz do Chade continue crescendo para se tornar um evento cultural imperdível.»
O conselheiro político da Embaixada da China no Chade, Qin Hao, disse: A música aproximou os povos do Chade e da China e fortaleceu sua compreensão mútua. A língua e a cultura chinesas são cada vez mais compreendidas e apreciadas pelos jovens chadianos. A 4a sessão plenária do 20o Comitê Central do Partido Comunista Chinês (PCCh) discutiu e elaborou recentemente o 15o plano quinquenal. Este plano, em harmonia com o plano de desenvolvimento «Chade ligação 2030», abrirá novas perspectivas de cooperação e criará mais oportunidades em vários domínios. A China está disposta a trabalhar lado a lado com o Chade para implementar os consensos alcançados pelos chefes de Estado dos dois países e levar suas relações a um novo patamar.»
