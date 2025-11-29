China premia concorrentes ao concurso sobre os 50 anos de Amizade com São Tomé e Príncipe

A cerimónia de entrega de prémios do Concurso de redacção lançado pela embaixada da República Popular da China fica marcada como um momento de inspiração para dezenas de jovens santomenses.

Não foi apenas um evento diplomático, foi um encontro de histórias, emoções e sonhos, onde a escrita se tornou ponte entre gerações e culturas.

No centro das atenções do auditório repleto de jovens escritores, representantes institucionais e familiares, mergulhados num silêncio atento à medida que os premiados evocavam o poder transformador da educação, esteve Edmilson das Neves Amoço, vencedor do primeiro lugar.

Edmilson das Neves Amoço lembrou as crianças do mundo inteiro que não têm acesso à escrita, afirmando que o prémio não lhe pertence apenas a si, mas também a elas. “O meu texto foi premiado, e sinto-me profundamente honrado. Mas, neste instante, recordo-me dos milhares de crianças ao redor do mundo que são privadas do direito à educação”, rematou.

Amoço expressou gratidão pela oportunidade aberta dada pela embaixada da China. «Celebramos o respeito mútuo, o valor do conhecimento, a importância do reconhecimento do outro e, sobretudo, celebramos a força das ideias, essa capacidade extraordinária de transformar uma simples caneta, num embaixador vigoroso da palavra».

Serafim Monteiro da Costa e Waley Quaresma conquistaram o segundo lugar, enquanto o terceiro lugar foi dividido entre Nelma de Melo Carvalho, Carla Rodrigues e Eulayne da Trindade Cunha. Já o prémio de boa qualidade foi atribuído a diversos finalistas.

Entre os premiados, o jovem Serafim Costa, segundo classificado, contou que não esperava alcançar um lugar tão alto. “Esperava talvez o terceiro lugar. Quando anunciaram o segundo, fiquei verdadeiramente surpreendido”.

Segundo o jovem o prémio abre portas e amplia a visão de todos, «não só sobre a China, mas também sobre as oportunidades de crescimento que surgem quando estabelecemos pontes culturais. Para mim, é uma conquista pessoal», afirmou.

A mãe de Eulayne da Trindade Cunha, a terceira classificada, não conteve o orgulho.

«Ver a minha filha ser reconhecida é uma emoção que não consigo descrever. Ela está no caminho certo, e esse prémio é apenas o começo de muitas outras conquistas que virão», disse a mãe.

A emoção também tomou conta de Atictenisia de Rosário, vencedora do prémio de boa qualidade, que confessou ter ficado sem palavras ao saber do resultado.

«Receber este prémio é uma honra, e uma grande satisfação. Imaginei talvez um segundo lugar, mas este prémio significa muito para mim», frisou.

Cada texto apresentado neste concurso de redacção é uma semente lançada à terra, uma semente de amizade, conhecimento e entendimento que, no futuro, dará os seus frutos e inspirará gerações vindouras.

O evento realizado na embaixada da República Popular da China foi uma demonstração de que a diplomacia cultural pode ser uma ferramenta poderosa na promoção da amizade entre povos e países.

Téla Nón