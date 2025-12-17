Inauguração da exposição “Água Mole em Pedra Dura” — Eduardo Malé, com curadoria de Ricardo Barbosa Vicente, no Museu da Água – EPAL.

A água insiste, infiltra-se e transforma. Onde havia limite, abre-se passagem.

Água Mole em Pedra Dura apresenta um conjunto de obras onde escultura, desenho, pintura e instalação se afirmam como um único organismo sensível. A água surge menos como motivo e mais como princípio operativo: metáfora de resiliência e persistência, matéria que liga, corrói, aproxima e revela a instabilidade que nos constitui.

Museu da Água – Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos 18 de dezembro (quinta-feira) 18h00 Exposição patente até 22 de março

Organização: Museu da Água / EPAL Galeria: THIS IS NOT A WHITE CUBE Apoio institucional: Embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal Media partners: RTP · Téla Nón · BUALA Parceiro cultural: Roça Mundo – Cultura e Desenvolvimento

Entrada livre na inauguração.