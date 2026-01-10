EXPOSIÇÃO DE EMERSON QUINDA

(SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE)

CURADORIA DE JOÃO SERRÃO E RICARDO BARBOSA VICENTE

CAMÕES I.P.

AV. DA LIBERDADE, 270, 1250-149 LISBOA

08 A 30 JANEIRO 2026

SEGUNDA A SEXTA: 9H30-13H30 / 14H30-18H30

“Desenhar o Lugar: Percursos de Permanência e Trânsito” resulta de uma residência artística desenvolvida pelas Galerias Municipais / Câmara Municipal de Loulé, no âmbito da iniciativa expositiva “Laboratório do Atlântico”, apresentada na UCCLA, em colaboração com o Instituto Camões, a Embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal e a XI Bienal de Artes e Cultura de São Tomé e Príncipe (2027).

Através da arte contemporânea, o projeto propõe-se reforçar a escuta, a memória e os processos de criação partilhada. Cruzando práticas tradicionais e abordagens contemporâneas, a exposição apresenta um modelo de circulação cultural que reflete a noção de patrimónios em trânsito.

A sua integração nas comemorações dos 50 anos da Independência de São Tomé e Príncipe sublinha o seu valor simbólico, convocando a arte como espaço de reinterpretação do passado e de projeção de futuros possíveis.

Com um percurso iniciado em Loulé (2025), prosseguindo em Lisboa (2026) e poste posteriormente em Loulé (2026) e São Tomé (2027), o projeto promove aproximações, diálogos e sentidos de pertença entre diferentes contextos atlânticos.

João Serrão e Ricardo Barbosa Vicente