3a Semana do Cinema Chinês em Ouagadougou: dois documentários de CGTN Français projetados

A 3a Semana do Cinema Chinês foi realizada de 18 a 21 de dezembro de 2025 em Ouagadougou, a capital de Burkina Faso. O evento foi organizado conjuntamente pela Embaixada da China no Burkina Faso e a Agência de Cinematografia e Audiovisuais do Burkina Faso (ABCA).

A cerimónia de lançamento reuniu cerca de uma centena de pessoas, entre as quais o embaixador da China no Burkina Faso, Zhao Deyong, o representante do ministro da Cultura do Burkina Faso, o secretário-geral da ABCA, jornalistas, bem como representantes de organizações e diferentes meios culturais e institucionais do Burkina Faso.

Durante a Semana do Cinema Chinês, vários filmes, incluindo «The Wandering Earth 2» e «Home Coming», foram projetados em várias cidades do país, incluindo Ouagadougou e Bobo-Dioulasso.

Dois documentários da CGTN Français, «Une École sur le Toit du Monde» e «Un Œil sur la Nature», projetados durante a Semana do Cinema Chinês, foram calorosamente aplaudidos pelo público.

O documentário «Uma Escola no Telhado do Mundo» conta as histórias comoventes de três mulheres tibetanas de meia idade e idade avançada: Gesang Lamu, uma enfermeira aposentada, Tashi Wangmu, uma estudante da universidade dos seniores, e Ouzhu Wangmu, uma líder apaixonada e comprometida com os esforços para a prosperidade rural.

No documentário «Um olhar sobre a natureza», CGTN Françês acompanhou o fotógrafo de animais Ba Te nas profundezas do inverno das montanhas Kunlun, descobrindo as condições de sobrevivência e o habitat dos «espíritos do planalto».

(Fotos: Embaixada da China em Burkina Faso e CGTN Francês)

