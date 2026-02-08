Ano novo chinês é de Cavalo e reuniu a comunidade em STP

A comunidade chinesa em São Tomé e Príncipe celebrou, na noite de 6 de fevereiro, o Ano Novo Chinês, também conhecido como Ano do Cavalo, numa cerimónia festiva realizada na Embaixada da República Popular da China.

Mais do que uma passagem simbólica de ano, a data representa, para milhões de chineses em todo o mundo, um tempo de renovação, esperança e novos começos, valores que também marcaram o encontro diplomático e cultural em São Tomé.

A celebração reuniu membros da comunidade chinesa, representantes das equipas técnicas, professores do Instituto Confúcio, descendentes chineses e convidados, num ambiente marcado por actividades culturais, mensagens de união e apelos ao reforço da cooperação entre os dois países.

O evento serviu igualmente para fazer um balanço do último ano e projectar perspectivas para o futuro das relações sino-são-tomenses.

A embaixadora da China em São Tomé e Príncipe, Xu Yingzhen, apontou o simbolismo do Ano do Cavalo como expressão de energia, esperança e renovação, sublinhando que a data é celebrada “com alegria pela comunidade chinesa em São Tomé e Príncipe e por milhões de pessoas em todo o mundo”.

A diplomata chinesa aproveitou a ocasião para traçar um retracto abrangente dos avanços da China e do papel do país no contexto internacional.

Segundo Xu Yingzhen, “o ano 2025 foi marcado por muito esforço e colheitas abundantes. Sob a liderança firme do Comité Central do Partido Comunista da China, todo o país manteve-se unido, aprofundando a reforma e a abertura, promovendo de forma sólida o desenvolvimento de alta qualidade e alcançando novos e importantes progressos em todas as áreas. A Quarta Sessão Plenária do 20º Comité Central realizou-se com pleno êxito e o 14º Plano Quinquenal foi concluído com sucesso”.

A embaixadora ressaltou ainda o peso económico da China no cenário global, referindo que, em 2025, o PIB chinês atingiu cerca de 140 biliões de yuans, consolidando o país como “um verdadeiro motor da economia mundial”, numa fase em que se prepara o arranque do 15º Plano Quinquenal de Desenvolvimento Económico e Social.

No plano internacional, Xu Yingzhen salientou a orientação da política externa chinesa, afirmando que “a diplomacia de grande país com características chinesas avançou com determinação, aprofundando a visão e a prática da construção de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade, defendendo firmemente a soberania e os interesses de desenvolvimento e contribuindo para a paz e o desenvolvimento mundiais”.

A diplomata acrescentou que, no continente africano, “testemunhámos o contínuo progresso da cooperação China–África, com a Parceria Estratégica entre a China e São Tomé e Príncipe a manter um bom vigor de desenvolvimento”.

Olhando para o futuro, Xu Yingzhen anunciou que “2026 será o Ano China–África de Intercâmbio entre os Povos”, realçando que Pequim pretende continuar a aprofundar a cooperação bilateral em todos os domínios e a dar novo dinamismo à parceria estratégica com São Tomé e Príncipe, ao mesmo tempo que reforça a protecção e os serviços consulares aos cidadãos chineses no país.

A cerimónia foi também uma oportunidade para reconhecer o papel da comunidade chinesa residente e das instituições ligadas à cooperação bilateral.

A embaixadora, Xu Yingzhen elogiou o contributo das equipas técnicas, dos professores do Instituto Confúcio e dos empresários chineses, mencionando o seu envolvimento no desenvolvimento local e na promoção da amizade entre os dois povos.

Por sua vez, o presidente da Associação Geral de Comércio da China em São Tomé e Príncipe, Wang Zhanbo, fez um balanço do ano de 2025, que classificou como “extraordinário e desafiador”, num contexto internacional marcado por profundas transformações.

Wang Zhanbo realçou ainda que, “graças ao forte apoio da Embaixada e ao esforço conjunto de todos os membros, a Associação tem crescido e se fortalecido continuamente”, apontando como exemplos as apresentações culturais realizadas em parceria com o Instituto Confúcio por ocasião do 50.º aniversário da Independência de São Tomé e Príncipe, bem como as ações de solidariedade junto de escolas, instituições sociais e lares da terceira idade.

Wang Zhanbo confirmou que, no novo ano, a Associação continuará a apoiar os trabalhos da Embaixada, a promover uma actuação empresarial em conformidade com a lei e a reforçar as iniciativas de intercâmbio cultural e de beneficência, com o objetivo de consolidar a ponte de amizade entre a China e São Tomé e Príncipe.

A celebração do Ano Novo Chinês na Embaixada acabou, assim, por ir além do simbolismo festivo, transformou-se num momento de afirmação da presença da comunidade chinesa no país, de valorização da cooperação bilateral e de projecção de um futuro marcado por mais intercâmbio, parceria e desenvolvimento partilhado entre a República Popular da China e São Tomé e Príncipe.

Waley Quaresma