Símbolos de proximidade e coesão social

O Ano Novo Chinês é uma ocasião de reencontro familiar na China. Uma grande celebração é um período em que os chineses viajam para restabelecer laços familiares e fazer resoluções para o ano novo. Todos os anos, quando se aproxima a Festa da Primavera, o presidente chinês Xi Jinping, também secretário-geral do Partido Comunista Chinês (PCC), realiza um ritual que consiste em visitar diferentes categorias socioprofissionais numa província, região ou município do país. Esta tradição responde a um princípio fundamental do PCC que é colocar o povo no centro das prioridades. Durante estas visitas cheias de emoção, o presidente chinês absorve-se directamente no quotidiano dos seus compatriotas e exprime a sua solidariedade para com aqueles que foram vítimas de catástrofes como inundações, deslizamentos de terra e outras.

Além disso, estas missões de inspecção no terreno oferecem ao presidente a oportunidade de recordar as exigências da modernização chinesa, a importância da valorização cultural e a necessidade de preservar a história milenar da China. Momento de formular votos, as visitas ao terreno antes da Festa da Primavera de Xi Jinping também são aproveitadas para celebrar a China multiétnica e a sua coesão social.

A poucos dias do Ano Novo Chinês de 2026, o Ano do Cavalo, o secretário-geral Xi Jinping escolheu Pequim, a capital, para sua visita anual de inspeção. Na manhã de 10 de fevereiro, ele foi sucessivamente à cantina para parentes do bairro de Xinjiekou, aos apartamentos para idosos e à área comercial do templo de Longfu.

No local, ele pôde apreciar os esforços locais para fornecer serviços públicos e cuidados práticos aos idosos, melhorar o abastecimento dos mercados festivos e desenvolver bairros urbanos distintos e dinâmicos. Intercâmbios calorosos com os quadros do PCC e dos habitantes locais e votos de felicidade e prosperidade pontuaram esses intercâmbios.

Desde 2020 até hoje, Xi Jinping realizou missões de observação na província de Yunnan no sudoeste da China, em Shanxi e no município de Tianjin no norte e em Liaoning, no nordeste. Cada deslocamento constituiu um momento de contacto directo com os habitantes locais. Em Yunnan, por exemplo, em 2020, ele se mudou para uma aldeia da etnia wa na cidade de Qingshui, na cidade de Tengchong.

Durante a sua estadia na localidade, o presidente chinês pôde constatar mais de perto as iniciativas em matéria de luta contra a pobreza e a mudança qualitativa das condições de vida dos habitantes. Trocas de proximidade tinham marcado a sua deslocação, que literalmente transfigurou a atmosfera que antecedia a Festa da Primavera.

Na província de Shanxi, em 2022, ele se mudou para uma aldeia da província devastada por uma inundação. No local, inspecionou o trabalho de reassentamento dos habitantes após a catástrofe e os trabalhos agrícolas do outono e inverno. Ao mesmo tempo, ele incentivou os esforços para consolidar as conquistas da redução da pobreza e promover a revitalização rural.

Pertença a uma única nação

Em 2023, foi por ligação de vídeo que o presidente chinês se dirigiu simultaneamente a trabalhadores médicos de um hospital, a idosos de um estabelecimento de bem-estar social, a funcionários de um campo petrolífero, a passageiros e a funcionários de uma estação ferroviária de alta velocidade, a vendedores e clientes de um mercado grossista, e a pessoas de uma aldeia de minoria étnica. Na sua mensagem de Ano Novo aos seus concidadãos, saudou os esforços de cada um e recordou o sentimento de pertença a uma única nação.

O município de Tianjin recebeu a visita de inspeção antes do Festival da Primavera do presidente Xi Jiniping em 2024. Ele visitou vários lugares e trocou com várias categorias socioprofissionais, na aldeia de Diliubu da vila de Xinkou, no distrito de Xiqing. Do final de julho até o início de agosto de 2023, chuvas extremas no norte da China causaram uma inundação catastrófica na bacia do rio Haihe, com grande parte da zona tampão de Dongdian a Tianjin inundada.

Xi Jinping tinha ouvido no local a apresentação sobre os danos em todo o município e especialmente no distrito de Xiqing. Na rua da antiga cultura de Tianjin, Xi Jinping tomou o pulso do clima festivo, visitou lojas de marcas locais como a Ttorsade da Guifaxiang, rua 18, nougat de Zhang, figuras de argila de terracota da família Zhang, Gravuras de Ano Novo da aldeia Yangliuqing e outras oficinas. O Presidente tinha salientado a importância de valorizar o património cultural, nomeadamente os bairros históricos e culturais para fazer brilhar Tianjin na construção das metrópoles modernas. Ao visitar o Memorial da Batalha de Pingjin, Xi Jinping exortou à preservação da história e a aprender com as lições da guerra revolucionária chinesa para enfrentar o futuro. Por outro lado, tinha encorajado as iniciativas de modernização à moda chinesa. De acordo com ele, Tianjin, como uma base nacional de P&D na área de fabricação avançada, deve aproveitar plenamente suas vantagens, tais como os ricos recursos científicos e educacionais, e se esforçar para ser o primeiro e agir bem no desenvolvimento de novas forças produtivas.

Em sua visita de inspeção a Shenyang, capital da província de Liaoning, em 2025, ele conversou com os moradores locais para saber mais sobre suas condições de vida. Ao visitar um mercado, ele interagiu com crianças dizendo-lhes que elas representavam a esperança da nação chinesa.

Mais do que apenas inspeções de rotina, as saídas do presidente Xi Jinping antes da Festa da Primavera testemunham a sua constante vontade de estar ao serviço do povo e trabalhar para o seu bem-estar. As saídas de inspeção são um verdadeiro barômetro para avaliar a realidade do terreno. Através desta iniciativa, o presidente dá o exemplo de que a verdadeira liderança é um compromisso permanente ao serviço da nação, um exercício de proximidade regular. Servir o povo é ir ao seu encontro, ouvir as suas preocupações, encorajá-lo e incutir-lhe o sentimento de pertença a uma nação unida e forte. Ao manter esse contato com a base, a governança ganha credibilidade e a adesão se opera naturalmente.

