Imersão no coração das danças do Burkina-Faso

A dança, uma língua universal que transcende as palavras, une culturas e celebra a vida.

À medida que o Ano do Cavalo se aproximava, a renomada musicista burkinesa Idak Bassavé compartilhou momentos de dança e risadas com nossa jornalista Zhang Meijiao.

Bassavé transmitiu alguns passos de danças emblemáticas do seu país: o Warba, o Wénéga e o Wagali, convidando todos a sentir o ritmo e a energia do Burkina Faso.

O artista dirigiu também os seus votos de Ano Novo, desejando alegria e prosperidade tanto ao povo chinês como ao povo burquinense.

E você, que dança você faria para comemorar o Ano Novo?

FONTE : CGTN