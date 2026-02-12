Xi Jinping envia os seus votos para o Festival da Primavera aos militares

O presidente chinês, Xi Jinping, analisou na terça-feira a preparação para combate e as operações em curso das forças armadas e enviou os seus cumprimentos de Primavera a todos os militares do país através de uma ligação de vídeo a partir de Pequim.

Xi, que é também secretário-geral do Comité Central do Partido Comunista da China (PCC) e presidente da Comissão Militar Central (CMC), dirigiu as suas sinceras saudações ao pessoal militar do Exército Popular de Libertação e das Forças da Polícia Armada Popular, ao pessoal civil destacado para o exército, bem como aos membros das forças de reserva e da milícia, em nome do Comité Central do PCC e da CMC.

O Festival da Primavera este ano cai em 17 de fevereiro.

O Sr. Xi conversou por videoconferência com nove unidades de diferentes departamentos do exército e da polícia armada, felicitando-as pelo seu sólido desempenho nas suas respectivas funções.

Descrevendo o ano que passou como extremamente incomum e extraordinário, Xi disse que as forças armadas populares avançaram na retificação política em profundidade, lidaram com vários riscos e desafios de forma eficaz e passaram por “um teste revolucionário” na luta contra a corrupção.

“Os oficiais e soldados de todas as forças armadas, especialmente aqueles em nível básico, foram leais ao Partido, cumpriram seu dever com lealdade e provaram que eram competentes e confiáveis”, disse Xi.

“Manter a preparação para o combate durante as férias é uma bela tradição das nossas forças armadas”, observou Xi, instando os militares a permanecerem vigilantes e a preservar tanto a paz nacional quanto o bem-estar do povo.

(Fonte: Xinhua / Foto: CMG)