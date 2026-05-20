Amílcar Cabral defendia que a política deve assentar na verdade, na consciência popular e no respeito pelo povo. A sua conhecida afirmação — “Dizer a verdade ao povo, por mais amarga que seja, é um ato revolucionário” — representa uma crítica direta à manipulação política, às falsas promessas e ao uso do poder para enganar os cidadãos. Para Cabral, um líder revolucionário não deveria governar através da ilusão, mas através da clareza, da honestidade e da responsabilidade moral perante a população.

Esta visão política pode ser relacionada com a realidade contemporânea de São Tomé e Príncipe, onde muitos cidadãos manifestam desconfiança em relação à classe política devido a promessas eleitorais não cumpridas, discursos populistas e práticas de manipulação social. Em diversos contextos políticos africanos, incluindo São Tomé e Príncipe, a fragilidade económica e a dependência social tornam o povo mais vulnerável a estratégias de influência política baseadas no medo, no favoritismo e na desinformação. Assim, a política deixa de servir o interesse coletivo e transforma-se frequentemente num instrumento de conservação do poder.

A reflexão de Cabral ganha ainda maior importância quando comparada ao pensamento de Aristóteles, que afirmava que “A esperança é o sonho do homem acordado”.

Aristóteles via no “homem acordado” alguém capaz de viver com consciência, razão e responsabilidade sobre si mesmo e sobre a cidade. Não se trata apenas de estar desperto fisicamente, mas de despertar intelectualmente e moralmente.

Numa sociedade adormecida, muitas pessoas vivem no automático: repetem opiniões sem reflexão, aceitam injustiças como normais, distraem-se constantemente e deixam que outros pensem por elas. O homem acordado é aquele que questiona, observa e procura compreender a verdade antes de seguir a multidão.

Ser “acordado”, nesse sentido filosófico, exige coragem. Coragem para pensar diferente e agir com consciência. Para Aristóteles, uma vida boa não nasce do impulso ou da aparência, mas do hábito de praticar a justiça, a prudência e a reflexão.

Talvez a maior tragédia de uma sociedade adormecida seja considerar estranho aquele que pensa profundamente. O homem acordado incomoda porque faz perguntas, desafia comodismos e lembra que liberdade sem consciência pode transformar-se em manipulação. Despertar não é saber tudo. É nunca deixar de procurar sentido.

Por outro lado, Aristóteles entendia que a esperança deve estar ligada à razão e à ação consciente. No entanto, quando os líderes manipulam o povo através de promessas irreais e discursos emocionais, a esperança popular transforma-se em ilusão política. Nesse sentido, Cabral alertava implicitamente para o perigo de uma liderança que utiliza a pobreza e as dificuldades sociais como ferramentas de controlo político.

Em São Tomé e Príncipe, a manipulação política pode manifestar-se através do clientelismo, da distribuição seletiva de benefícios, da instrumentalização partidária das instituições públicas e da exploração das necessidades básicas da população durante períodos eleitorais. Estas práticas ( por: exemplo; COMO O FAMOSO BANHO) enfraquecem a democracia, aumentam a desconfiança nas instituições e dificultam a construção de uma cidadania crítica e participativa. Para Cabral, um povo consciente e informado constitui a principal força de transformação nacional. Por isso, a educação política e a verdade deveriam ocupar um lugar central no exercício do poder.

Logo, podemos concluir que o pensamento de Amílcar Cabral continua profundamente atual para compreender os desafios políticos de São Tomé e Príncipe e de muitos Estados africanos pós-coloniais. A manipulação do povo representa uma negação dos princípios democráticos e da dignidade humana defendidos por Cabral. A verdadeira política, segundo o líder africano, exige coragem para dizer a verdade, transparência na governação e compromisso sincero com o desenvolvimento do povo. Apenas através da consciência crítica e da participação cidadã será possível construir uma sociedade mais justa, livre da manipulação política e baseada na confiança entre governantes e governados.

Vicente Coelho

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Referências:

Cabral, A. Unidade e Luta. Lisboa: Nova Aurora, 1976.

Aristóteles. Retórica. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Andrade, Mário Pinto de. Amílcar Cabral: Essai de Biographie Politique. Paris: Maspero, 1980.

SEIBERT, Gerhard. “São Tomé e Príncipe: o difícil caminho para a democracia”. Government and Opposition, v. 36, n. 2, p. 223-251, 2001.