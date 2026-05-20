Certificação HACCP projeta pimenta santomense nos mercados internacionais         

A pimenta produzida em São Tomé e Príncipe obteve, pela primeira vez, a certificação internacional HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), reconhecida como a mais importante norma de segurança alimentar a nível mundial.

Este marco representa um avanço estratégico para a Cooperativa de Produção e Exportação de Pimenta e Baunilha (CEPIBA), reforçando a credibilidade e o potencial competitivo do produto santomense nos mercados internacionais.

“Estaremos numa posição privilegiada para negociar melhores preços com os compradores”, afirmou Carlos Tavares, Presidente da CEPIBA.

A certificação exige da cooperativa novos ajustes nos processos de produção, centrados na análise de perigos e no controlo de pontos críticos, garantindo maior qualidade e segurança da pimenta santomense.

“Temos de cumprir rigorosamente todos os parâmetros, desde a colocação de armadilhas contra insetos até outras normas técnicas”, sublinhou Maria José, responsável pela qualidade da CEPIBA.

Entre os desafios, destaca-se a escassez de água, fator que poderá limitar o aumento da produção.

“Apesar da parceria com a EMAE, enfrentamos dificuldades no abastecimento de água. Exportamos anualmente cerca de 25 toneladas de pimenta e a perspetiva é atingir 35 toneladas nos próximos anos”, acrescentou Carlos Tavares.

A certificação internacional abre caminho para a valorização da pimenta santomense, garante acesso a novos mercados e constitui um marco relevante para o setor agrícola de exportação do arquipélago, que continua a apostar na excelência dos seus produtos para conquistar nichos mais rentáveis.

José Bouças