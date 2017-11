China abraça I Feira do Desporto de STP

A Embaixada da República Popular da China em São Tomé e Príncipe vai acarinhar a I Feira do Desporto de São Tomé e Príncipe (FDSTP) a ter lugar nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2017, na Praça da Independência, soube-se hoje, pela Comissão Organizadora do evento.

Em uma nota enviada à nossa redacção, a Comissão Organizadora da maior festa do desporto do ano em curso, fez-nos saber que os preparativos em alusão a FDSTP 2017, estão num bom caminho, acrescentando que no início da semana receberam mais uma confirmação de patrocínio, a da Embaixada da República Popular da China, na capital do país, onde expressaram a sua alegria com o gesto dos irmãos chineses, assim se pode ler no documento.

“Estamos muito agradecidos por este voto de confiança dos nossos amigos da Embaixada da China, em especial o senhor Embaixador. Não contávamos, mas eles nos surpreenderam. Não ajuda a solucionar todos os programados, mas acreditamos que com apoio de todos, vamos conseguir reunir as mínimas condições para torna-mos real, a I Feira do Desporto de São Tomé e Príncipe”.

O valor do patrocínio não foi avançado, mas segundo a Comissão, o que mais interessa não é o monetário, mas sim, o voto de confiança e o facto de a instituição ter intendido a importância do projecto para o futuro do desporto nacional.

A Feira que é uma organização conjunta entre o Ministério da Juventude e do Desporto, Ministério da Educação, através do Gabinete Coordenador do Desporto Escolar, Chuto.stp e as Federações e Associações desportivas, visa mostrar as crianças, jovens e adultos a trajectória do movimento da prática desportiva existente no país, sensibilizando a população sobre a necessidade da prática desportiva, como o veículo de prevenção contra as doenças crónicas não transmissíveis (diabetes, hipertensão arterial e colesterol) e apresentando os demais benefícios do desporto que ajudarão a encarar os desafios da vida com outra perspectiva, construindo uma nova sociedade, onde serão exaltados os valores da solidariedade, respeito ao próximo e trabalho em equipa.

Henrie Martins