Sundy! Decepção para Sporting do Príncipe

O Grupo Desportivo da Sundy venceu no Estádio Regional 13 de Junho, a 10ª edição da Taça Armandinho, ao bater na final o Sporting, por 5-4.

Foi com a festa dos nortistas do Príncipe, Sundy, que terminou mais uma edição da Taça Armandinho, evento que marcou desportivamente a celebração da descoberta da ilha do Príncipe, com triunfo nas grandes penalidades, ante a toda favorita Sporting do Príncipe.

As equipas que proporcionaram uma boa tarde de futebol ao bom público no Regional 13 de Junho dividiram o placard durante os 120 minutos.

Sundy foi a primeira a construir o resultado, com golo aos 15 minutos, por intermédio de Changai.

A resposta do Sporting veio aos 38 minutos, por mérito de Magui.

No segundo tempo as equipas voltaram a marcar um golo cada, com os Leões a construírem o 2-1, aos 81 minutos, e os nortistas a responderem com 2-2, nos últimos minutos do tempo regulamentar.

Já na marca de 11 metros, a Sundy foi a mais eficaz, conseguindo converter cinco castigo máximo, contra quatro do adversário.

O torneio enquadrado nas festividades da descoberta do Príncipe, 17 de Janeiro, foi organizado pela Associação Regional de Futebol, com o alto patrocínio do Governo Regional, que esteve representado no acto pelo Presidente do Governo Regional, o Engenheiro José Cardoso Cassandra.

Henrie Martins