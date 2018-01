OK para CPLP-2018

Decorre ao bom ritmo os trabalhos de construção e requalificação das infra-estruturas desportivas que acolherão as disputas dos XIs Jogos Juvenis da CPLP, a ter lugar de 21 a 28 de Julho próximo, nas terras do “Rei Amador”.

A confirmação foi avançada pelo titular da pasta do Desporto e da Juventude, Marcelino Sanches.

“Os trabalhos preparatórios dos jogos caminham a um bom ritmo”.

Quanto ao findo das obras, Marcelino mostrou-se tranquilo e confiante no cumprimento do prazo.

“Estamos profundamente convencidos que na abertura dos jogos tudo estará pronto para que os jovens possam desfrutar a sua estada em São Tomé e Príncipe e recordar com emoção os dias que passaram nestas maravilhosas ilhas”.

Recorde-se que foram selecionados quatro palcos para as cinco modalidades que constituirão o repertório do evento, Estádio Nacional 12 de Julho (futebol, atletismo e atletismo PPD), Parque Popular da cidade capital (basquetebol 3×3), Campo defronte à Rádio Nacional e ex-PM (voleibol de praia) e Pavilhão do Liceu Maria Manuela Margarido, MMM, (taekwondo).

Henrie Martins