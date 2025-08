Caravana santomense que triunfou nos jogos juvenis da CPLP foram homenageados pelo Governo  

A participação de São Tomé e Príncipe nos Jogos Juvenis da CPLP 2025, em Díli, Timor-Leste, traduziu-se num sucesso desportivo e de representação nacional. A delegação, composta por 25 jovens atletas, regressou ao país com seis medalhas conquistadas, duas de ouro, duas de prata e duas de bronze resultado que reflete o talento e a determinação do desporto juvenil santomense.

Em sinal de reconhecimento, o Governo organizou na quinta-feira, 31 de julho, uma cerimónia no Palácio do Governo, onde o primeiro-ministro Américo Ramos entregou diplomas de mérito aos atletas e técnicos envolvidos. O governante destacou o “esforço coletivo” e o “espírito de superação” dos jovens, reforçando o apoio institucional ao desporto de base.

“Não podemos ficar indiferentes. Vocês mostraram ao mundo do que os jovens santomenses são capazes. A meta agora é ir mais longe, conquistar mais medalhas e afirmar São Tomé e Príncipe no panorama desportivo internacional”, disse o primeiro-ministro.

A jovem atleta Adjamila Boa Esperança Bonfim, que brilhou ao conquistar duas medalhas de ouro no atletismo, foi uma das figuras mais aclamadas durante o encontro. “Sinto-me muito feliz e grata a Deus. Este mérito é fruto de muito esforço e dedicação. Também quero agradecer aos meus treinadores, Simão Sabrosa e Nany, que sempre acreditaram em mim”, declarou a atleta.

A edição 2025 dos Jogos Juvenis da CPLP envolveu mais de 800 atletas dos nove países membros. A comitiva santomense destacou-se nas provas de corrida de velocidade, judo e futebol juvenil, garantindo presença no pódio e elevando o nome do país na arena internacional.

Além das medalhas, os Jogos foram uma oportunidade de intercâmbio cultural, partilha de experiências e promoção dos valores de cooperação entre os países lusófonos. A Direção Geral dos Desportos e os treinadores prometeram manter o ritmo de trabalho e preparação, apostando na descoberta de novos talentos nas escolas e comunidades locais.

O feito alcançado reacende o entusiasmo pelo desporto juvenil em São Tomé e Príncipe e abre caminho para ambições ainda maiores nas próximas competições internacionais.

“É preciso criar orgulho em representar São Tomé e Príncipe“, afirmou o primeiro-ministro Américo Ramos.

O Chefe do Governo defendeu a promoção dos talentos através do desporto escolar como acção do governo para tornar perene o êxito nas competições internacionais.

“Temos que utilizar as verbas do Estado, por mais irrisórias que sejam, de forma direcionada, com objetivos bem definidos. O foco é saber o que queremos alcançar e canalizar os recursos para lá», pontuou.

A estratégia do Governo passa por atuar em três grandes áreas: juventude, educação e desporto. O Primeiro-Ministro explicou que essa abordagem integrada visa não só formar atletas para alta competição, mas também cidadãos disciplinados e comprometidos com o progresso nacional.

Waley Quaresma