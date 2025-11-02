São Tomé e Príncipe inicia marcha rumo aos Jogos Olímpicos da juventude Dakar 2026

Com a tocha olímpica prestes a iluminar o continente africano pela primeira vez, São Tomé e Príncipe entra oficialmente em contagem decrescente para a quarta edição dos Jogos Olímpicos da Juventude, que terão lugar entre 31 de outubro e 13 de novembro de 2026, na cidade de Dakar, Senegal.

Desfiles de atletas, competições, palestras e celebrações marcarão este momento histórico, que representa uma verdadeira consagração dos valores e símbolos do espírito olímpico. O ensaio nacional já em curso reafirma o compromisso de São Tomé e Príncipe com a excelência desportiva e a integração plena na maior montra do desporto mundial.

“Passados mais de 100 anos de organização dos Jogos Olímpicos, é a primeira vez que se dá esta oportunidade a um país africano para acolher atletas de todo o mundo, de todo o universo”, sublinhou João Costa Alegre, Presidente do Comité Olímpico Santomense.

A participação santomense será precedida pelos Jogos Africanos da Juventude, em dezembro, em Luanda, onde serão definidos os atletas que representarão o país em Dakar. “São Tomé e Príncipe contará com seis modalidades: atletismo, judo, voleibol de praia, taekwondo, karaté e canoagem”, avançou Rosalina Barbosa, Chefe da Missão aos jogos da juventude de Luanda.

“Queremos que os melhores atletas que se destacarem em Angola sejam qualificados diretamente para Dakar”, reforçou João Costa Alegre.

José Bouças