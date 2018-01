Chalino sobre CPLP: « sera (…) momento impar»

A terceira é de vez! Muitos utilizam esta passagem para justificar o seu optimismo em relação a concretização de uma acção ou organização de um evento, que depois de duas tentaivas falhadas, se materializa na terceira oportunidade.

Este mesmo dito, serve nesta altura ao desporto nacional, que quatro décadas depois da sua institucionalização, estará na eminência de ver realizar pela primeira vez no arquipelago, o maior evento desportivo da comunidade falante da lingua portuguesa, após duas tentativas frustradas, por inúmeras razões, com relevo para as infra-estruturas desportivas, evidenciou o chefe do executivo, Patrice Trovoada.

Os jogos de 2018, oficialmente apresentado na última semana, têm suiscitados várias reações, onde releva a emocionante declaração do responsável da pasta do Desporto, Marcelino Sanches ‘Chálino’, que não tem sobras de dúvidas que estes jogos representarão um momento impar para a juventude da comunidade.

“Estes jogos constituirão sem sombras de dúvidas um momento impar na vida dos jovens que para aqui viajarão e viverão uma experiência que certamente lhes acompanharão ao longo das suas vidas”.

Já para os jovens santomenses será um momento de regozijo, acentuou o Chalino.

“Será igualmente um momento de júbilo. Levar o melhor que temos e receber aquilo que os outros trazem, será pois, um momento privilegiado de troca, de confraternização e de competição assente em valores universais da democracia, do respeito pelo próximo, da irmandade e da solidariedade”.

Recorde-se que os jogos tiveram a sua génese em 1992, em Portugal.

Henrie Martins