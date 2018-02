Ranking FIFA: STP continua campanha desastrosa

A selecção nacional de futebol conservou a posição no Ranking FIFA, na véspera de receber o presidente do organismo, suíço-italiano, Gianni Infantino, na actualização desta sexta-feira.

A turma de “Falcão e Papagaio” permaneceu no 179º posto ao nível mundial, com 94 pontos, posição que a coloca na lista das cinco piores selecções do continente, superando apenas, Djibouti, Seychelles, Eritreia e Somália.

A Tunísia continua liderando no continente negro, seguido pelo Senegal, RD Congo, Marrocos, Egipto, Camarões, Nigéria, Gana, Burquina Faso e Argélia.

A nível dos Países da Comunidade da Língua Portuguesa (CPLP), Brasil permanece na liderança, seguido de Portugal, Cabo Verde, Guiné- Bissau, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.

No top cinco, destacam países como Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina e Bélgica.

A próxima divulgação será no próximo dia 15 de Março.

Henrie Martins