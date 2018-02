Quatro emblemas lutam por Neridson

Disputam-se este domingo, com início as 6h00, no campo Eduardo Mondlane, as semifinais da V edição da Liga Neridson, com duelos entre Amigos do Inter vs Associação e Bugué vs Cova Barro.

Após a emocionante fase de grupos, agora é a vez das equipas que foram mais bravas na fase anterior, fazer jus da sua supremacia na ronda que antecede a grande final, onde os Amigos vão fazer de tudo para desfazerem a igualdade em termo de títulos, com o Saltado que ficou pelo caminho.

Ninguém terá vida fácil nestas semifinais, salientou Yuri Eusébio, o responsável do emblema que procura o terceiro título, em cinco edições da competição.

Para chegar ao jogo decisivo, o Inter terá que deixar pelo caminho a difícil equipa de Associação, que também vem investindo esforços para erguer troféu, que visa homenagear o antigo jogador do Inter de Bombom, falecido em Angola, no exercício da sua maior paixão.

No outro desafio, a estreante Bugué vai tentar a sua sorte diante da experiente Cova Barro, que tenta espreitar esta final, que será no dia 4 de Março.

Os jogos terão entrada livre como vendo sendo o lema da organização, que até presente avalia de positivo o comportamento das equipas, jogadores, adeptos e árbitros.

Gil Vaz