Jogos da CPLP : São Tomé recebe Directores  CPLP e a CTA 

A Comissão Técnica de Acompanhamento(CTA) da Organização dos XI Jogos Juvenis da CPLP, e os Directores Gerais dos Desportos da CPLP visitam São Tomé e Príncipe de 6 a 10 de Março.

Num comunicado o Ministério da Juventude e dos Desportos de São Tomé e Príncipe, explica que a visita pretende permitir a verificação in loco dos « progressos da Comissão Local, designadamente o avanço da construção e requalificação das infraestruturas desportivas, garantindo assim o cumprimento dos prazos estipulados no caderno de encargos».

O comunicado, acrescenta que durante a visita da comunidade desportiva da CPLP, será realizado o sorteio das competições. « No que respeita às modalidades desportivas em competição, a organização já confirmou que serão o atletismo, atletismo ppd (adaptado) basquetebol 3×3, futebol- 11, taekwondo e o voleibol de praia», detalha a nota informativa do Ministério da Juventude e Desportos.

Os jogos juvenis são também oportunidade para o reforço da solidariedade entre os povos de lingua portuguesa, e também para divulgação da realidade são-tomense e as suas potencialidades, nomeadamente no domínio do turismo, conclui o comunicado.

Téla Nón