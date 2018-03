CPLP: Sorteio Ingrato coloca STP no grupo da morte

O sorteio para os XIs jogos juvenis da CPLP, na capital santomense, formou em futebol, um grupo de morte e dois acessíveis.

Para infelicidade dos santomenses, o país caiu no grupo A, onde terá pela frente as duas maiores potências do futebol na comunidade e do mundo, Portugal e Brasil.

São Tomé e Príncipe abre a fase de grupo com Portugal e fecha com Brasil.

No grupo B, o mais equilibrado de todos, estarão Timor-Leste, Guiné- Equatorial e Moçambique.

E por último, para o C, o intermédio das dificuldades, jogarão Guiné-Bissau, Angola e Cabo-Verde.

Os jogos serão realizados no único estádio do país, Nacional 12 de Julho.

Nas outras duas modalidades, voleibol de praia e basquetebol 3×3, o sorteio não foi tão cruel, dando ao país a possibilidade de almejar mais alguma coisa, que não seja apenas participação.

No voleibol, o país conseguiu fugir aos principais favoritos, caindo no grupo B, com Cabo-Verde e Guiné-Bissau, sendo que estarão no Grupo A, Portugal, Brasil, Angola e Moçambique, com os jogos a serem disputados no campo defronte à Rádio Nacional e Ex-PM.

No basquetebol 3×3, com direito a participar no grupo A, a selecção nacional defrontará Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, ao passo que no Grupo B, estarão, Guiné-Equatorial, Cabo Verde, Portugal e Brasil.

Os jogos terão lugar no parque popular da cidade capital.

Henrie Martins