CPLP: Governo queima mais uma etapa rumo ao sonho

Foi dado no último final de semana, na sala de Conferência de Hotel Praia, na capital santomense, mais um sinal visível de que será real a realização dos XIs jogos juvenis da CPLP, no arquipélago, nos finais de Julho, com a reunião dos directores dos desportos da comunidade da língua portuguesa e do sorteio da fase de grupos das três modalidades colectivas, futebol, basquetebol 3×3 e voleibol de praia.

Ainda há quem não acredite na concretização do sonho dos jogos juvenis da CPLP em São Tomé e Príncipe, mas o Governo vem dando sinais de que os jogos serão vistos pela primeira vez no país.

Este final de semana foi dado até o momento o passo mais significativo em direcção à utopia, o sorteio da fase de grupos da competição e a reunião dos directores dos desportos, presidido pelo Ministro da Juventude e do Desporto, Marcelino Sanches.

“Este sorteio que agora tem lugar é a confirmação de que os jogos terão lugar nos finais de Julho, aqui em São Tomé e Príncipe. Independentemente do sorteio também houve reunião dos directores dos desportos que também testemunha a preparação para os XIs jogos, de modo que possam correr aqui da melhor forma possível”- reforçou o director dos desportos, Angélico Santos.

Santos sublinhou ainda que o país está se preparando paulatinamente para receber mais de 700 participantes.

Já no que diz respeito ao sorteio, o país teve muito azar no futebol, ao ficar no grupo A, com Brasil e Portugal [potências mundiais].

Mas nas outras duas modalidades, voleibol de praia e basquetebol 3×3, o sorteio foi aparentemente mais simpático, colocando o conjunto nacional no grupo acessível.

Os XIs jogos juvenis da CPLP decorrerão de 21 a 28 de Julho, na capital santomense.

Henrie Martins