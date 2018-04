Porto Real e UDRA disputam Super Taça António Aguiar

A final da Supertaça António Aguiar, entre o Porto Real (Príncipe) e UDRA de Angolares (São Tomé), disputa-se este sábado,07, no Estádio Regional 13 de Junho, com prognóstico repartido, segundo as equipas técnicas.

Será este sábado, o início da temporada-2018, com o duelo entre o campeão e vencedor da taça nacional, UDRA de Angolares, e o finalista vencido da taça nacional, Porto Real, no desafio referente à final da supertaça António Aguiar.

As equipas aparecem neste arranque, cheias de caras novas, com novidades maiores, para o emblema do extremo sul, que reforçou com vários internacionais, Zé e Jocy (ex-Praia Cruz), Maqui (ex-Caixão Grande) e Nai (ex-Neves).

Mas, essas entradas não garantem vitória ao campeão nacional, se não fizer pela vida, correndo mais e errando menos que o adversário, que tem travado na garganta a derrota na final da taça, realçou o técnico do Porto Real.

O jogo que será realizado pela primeira vez no Estádio Regional 13 de Junho será transmitido pela Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe, em cadeia com à Rádio Regional.

Recorde-se que a última equipa a vencer esta final, foi o Sporting de Praia Cruz, sobre esta mesma UDRA, que procura começar como terminou a temporada, de modo a justificar o investimento do seu patrono.

Henrie Martins