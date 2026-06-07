Campeonato Nacional: UDRA mantém-se no topo após triunfo por 3-1

A UDRA de Angolares mantém-se na liderança do campeonato nacional de futebol em São Tomé. Na sexta jornada, a formação recebeu e venceu, em casa, o Trindade Futebol Clube por 3-1.

O Trindade entrou pressionante e inaugurou o marcador logo aos 9 minutos, através de um livre exemplarmente cobrado por Cliford.

Apesar do domínio inicial, a equipa viu Dinis cometer uma grande penalidade sobre Santana, avançado da UDRA. Chamado a marcar, Vando não desperdiçou e restabeleceu a igualdade, numa primeira parte em que a UDRA teve dificuldades em se impor.

A entrada de Tripier na segunda metade trouxe maior consistência ao meio-campo da UDRA e nova dinâmica ofensiva.

Num livre de Vando, Manucho desviou para a própria baliza, colocando a equipa dos angolares em vantagem. Pouco depois, o mesmo Vando ampliou para 3-1, num canto direto.

O Trindade baixou de rendimento e só não sofreu o quarto golo graças às intervenções atentas do guarda-redes Joel, que também evitou, já na reta final, o tento de Maqui.

O resultado de 3-1 premiou a boa segunda parte da UDRA, que soma agora 14 pontos e mantém-se na liderança da prova, enquanto o Trindade permanece a meio da tabela, com 6 pontos.

José Bouças